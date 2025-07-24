Нарисована коляска — а штрафа не будет: когда инвалидное место можно занять

На парковках нередко можно встретить место с символом инвалидной коляски, но без соответствующего дорожного знака. У многих водителей в такой ситуации возникает закономерный вопрос: можно ли занять это место без риска штрафа?
Правила дорожного движения строго запрещают парковку на местах для инвалидов, если у водителя нет соответствующего разрешения. Нарушение влечёт за собой штраф в 5000 рублей, а в крупных городах — ещё и эвакуацию автомобиля. Однако закон работает только в тех случаях, когда место оборудовано по всем требованиям.
Ключевой момент — наличие дорожного знака 6.4 "Парковка" с табличкой 8.17 "Инвалиды". Если такой знак отсутствует, а на асфальте осталась только разметка, то, по действующему ГОСТу Р 52289-2019, водитель имеет право занять это место без наказания. Разметка сама по себе не обладает юридической силой — она лишь уточняет и визуально выделяет парковочное пространство, но не вводит ограничений.
На практике ситуация бывает сложнее. Во дворах, у ТЦ или на частной территории владельцы могут нанести разметку без установки официального знака. Иногда знак снимают временно — для замены или ремонта — но сам статус парковки при этом сохраняется. В таких случаях возможны споры.
Если водитель получает штраф, хотя знака не было, он вправе оспорить решение в суде. Главное — зафиксировать отсутствие указателя на момент парковки. В качестве доказательства подойдут фото и видео.
Проверь наличие дорожного знака — именно он определяет статус места.
Сделай фото, если знак отсутствует, а разметка есть.
В случае эвакуации или штрафа подай жалобу в ГИБДД или суд.
Сошлись на ГОСТ: отсутствие знака делает разметку недействительной как основание для наказания.
Парко́вка - технический термин, означающий штатный перевод механизма, устройства, транспортного средства в нерабочее, неподвижное положение в предусмотренном для этого безопасном месте.
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