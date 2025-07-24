Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как дарксторы и ПВЗ нарушают права жильцов: мнение сенатора
Туротрасль РФ подтверждает: спрос на отдых в Таиланде не снижается
МВД возбудил первое уголовное дело о дропперстве в России: подробности задержания
Крушение Ан-24 под Тындой: первые данные с места авиакатастрофы
Плавание, велоспорт и легкий бег: идеальные виды спорта для жары — советы эксперта
Жалоба в прокуратуру: URA.RU обвиняет следствие в нарушении прав
США доминируют над Европой: мнение политолога Ростислава Ищенко
Стилисты объяснили, как носить платье-халат летом: образы для дня и вечера
Болезнь Паркинсона: основные симптомы и методы диагностики

Нарисована коляска — а штрафа не будет: когда инвалидное место можно занять

Разметка без знака не имеет юридической силы — правила парковки для водителей
2:18
Авто

На парковках нередко можно встретить место с символом инвалидной коляски, но без соответствующего дорожного знака. У многих водителей в такой ситуации возникает закономерный вопрос: можно ли занять это место без риска штрафа?

Буксировка автомобиля на эвакуаторе
Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Буксировка автомобиля на эвакуаторе

Что говорят ПДД

Правила дорожного движения строго запрещают парковку на местах для инвалидов, если у водителя нет соответствующего разрешения. Нарушение влечёт за собой штраф в 5000 рублей, а в крупных городах — ещё и эвакуацию автомобиля. Однако закон работает только в тех случаях, когда место оборудовано по всем требованиям.

Разметка без знака: можно ли парковаться?

Ключевой момент — наличие дорожного знака 6.4 "Парковка" с табличкой 8.17 "Инвалиды". Если такой знак отсутствует, а на асфальте осталась только разметка, то, по действующему ГОСТу Р 52289-2019, водитель имеет право занять это место без наказания. Разметка сама по себе не обладает юридической силой — она лишь уточняет и визуально выделяет парковочное пространство, но не вводит ограничений.

Исключения: когда разметка может сыграть роль

На практике ситуация бывает сложнее. Во дворах, у ТЦ или на частной территории владельцы могут нанести разметку без установки официального знака. Иногда знак снимают временно — для замены или ремонта — но сам статус парковки при этом сохраняется. В таких случаях возможны споры.

Если водитель получает штраф, хотя знака не было, он вправе оспорить решение в суде. Главное — зафиксировать отсутствие указателя на момент парковки. В качестве доказательства подойдут фото и видео.

Что делать в спорной ситуации

  • Проверь наличие дорожного знака — именно он определяет статус места.

  • Сделай фото, если знак отсутствует, а разметка есть.

  • В случае эвакуации или штрафа подай жалобу в ГИБДД или суд.

  • Сошлись на ГОСТ: отсутствие знака делает разметку недействительной как основание для наказания.

Уточнения

Парко́вка - технический термин, означающий штатный перевод механизма, устройства, транспортного средства в нерабочее, неподвижное положение в предусмотренном для этого безопасном месте.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек

Всемирный день китов и дельфинов отмечается сегодня. Чем еще знаменит день 23 июля в исторической ретроспективе?

23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
Российские спецслужбы развалили Украину изнутри. НАБУ и САП ликвидированы Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Последние материалы
Согнутый кончик хвоста у кошки указывает на её сомнения и осторожность
Учёные из Лейпцига фиксируют тревожное увеличение нанопластика в океанах
Выращивайте сорта Айдаред, Орлик и Звёздочка для зимнего хранения урожая яблок
Эксперт объяснил, можно ли замораживать сыр и как это влияет на вкус
Полину Гагарину заподозрили в использовании фонограммы
Как правильно оплачивать коммунальные услуги, чтобы избежать штрафов и долгов
Самостоятельный выход из авто может вызвать подозрения у инспектора — ГИБДД
Listín Diario: турпоток в Доминикану растёт за счёт новых стран, включая Кубу и Португалию
Певица Розалия делится подходом к тренировкам: функциональный тренинг для силы и выносливости
Азербайджанская нефть предлагается с большими скидками: загрязнена хлоридами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.