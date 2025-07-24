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Даже если не виноват — виноват: как вести себя при повреждении от шлагбаума на парковке

За уезд с места аварии со шлагбаумом могут лишить прав — КоАП РФ
2:18
Авто

Сегодня шлагбаумы стали привычной частью повседневности — они стоят у въездов на парковки, охраняют жилые дворы и контролируют доступ на территории бизнес-центров. Однако, когда техника даёт сбой, последствия могут быть неожиданными — повреждённый капот, трещина на стекле или помятая крыша. И, что хуже всего, за такой инцидент можно остаться без водительских прав.

Подземная парковка
Фото: freepik.com by frimufilms, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подземная парковка

Почему виноват может оказаться водитель

Важно понимать: шлагбаум — это имущество, принадлежащее третьим лицам. Даже если он опустился по ошибке и повредил автомобиль, водитель не освобождается от ответственности за причинённый вред. А значит, владелец оборудования может предъявить претензию и потребовать компенсацию за ремонт или замену.

При этом сам водитель может понести ещё более серьёзные убытки, если нарушит порядок действий после происшествия.

Как вести себя, если шлагбаум повредил машину

Если механизм ударил по машине, оставив вмятины и трещины — это не просто досадный случай, а полноценное ДТП. Уезжать нельзя ни в коем случае. Первое, что нужно сделать:

  • зафиксировать повреждения на камеру телефона;

  • вызвать сотрудников ГАИ;

  • следовать их инструкциям.

Покидать место происшествия категорически запрещено — большинство шлагбаумов находятся под видеонаблюдением. Если владелец оборудования решит, что водитель скрылся, последствия будут серьёзными.

Что грозит за оставление места

Согласно ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ, за оставление места ДТП предусмотрено жёсткое наказание — от лишения прав до полутора лет до административного ареста на 15 суток.

Кто возместит ущерб

После оформления инцидента ГАИ водитель может направить письменное требование о компенсации владельцу шлагбаума или арендатору территории. Если договориться не удастся, придётся идти в суд.

Гражданский кодекс РФ (статья 1064) на стороне пострадавшего — отвечать за вред обязан тот, по чьей вине он возник. Это может быть и владелец оборудования, и лицо, ответственное за его обслуживание.

Уточнения

Шлагба́ум - устройство для быстрого преграждения и освобождения пути в виде поворачивающейся вокруг горизонтальной (вертикальный шлагбаум) или вертикальной (горизонтальный шлагбаум) оси стрелы.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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