Даже если не виноват — виноват: как вести себя при повреждении от шлагбаума на парковке

Сегодня шлагбаумы стали привычной частью повседневности — они стоят у въездов на парковки, охраняют жилые дворы и контролируют доступ на территории бизнес-центров. Однако, когда техника даёт сбой, последствия могут быть неожиданными — повреждённый капот, трещина на стекле или помятая крыша. И, что хуже всего, за такой инцидент можно остаться без водительских прав.
Важно понимать: шлагбаум — это имущество, принадлежащее третьим лицам. Даже если он опустился по ошибке и повредил автомобиль, водитель не освобождается от ответственности за причинённый вред. А значит, владелец оборудования может предъявить претензию и потребовать компенсацию за ремонт или замену.
При этом сам водитель может понести ещё более серьёзные убытки, если нарушит порядок действий после происшествия.
Если механизм ударил по машине, оставив вмятины и трещины — это не просто досадный случай, а полноценное ДТП. Уезжать нельзя ни в коем случае. Первое, что нужно сделать:
зафиксировать повреждения на камеру телефона;
вызвать сотрудников ГАИ;
следовать их инструкциям.
Покидать место происшествия категорически запрещено — большинство шлагбаумов находятся под видеонаблюдением. Если владелец оборудования решит, что водитель скрылся, последствия будут серьёзными.
Согласно ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ, за оставление места ДТП предусмотрено жёсткое наказание — от лишения прав до полутора лет до административного ареста на 15 суток.
После оформления инцидента ГАИ водитель может направить письменное требование о компенсации владельцу шлагбаума или арендатору территории. Если договориться не удастся, придётся идти в суд.
Гражданский кодекс РФ (статья 1064) на стороне пострадавшего — отвечать за вред обязан тот, по чьей вине он возник. Это может быть и владелец оборудования, и лицо, ответственное за его обслуживание.
Шлагба́ум - устройство для быстрого преграждения и освобождения пути в виде поворачивающейся вокруг горизонтальной (вертикальный шлагбаум) или вертикальной (горизонтальный шлагбаум) оси стрелы.
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