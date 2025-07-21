Лучшие из лучших: топ-10 доступных автомобилей 2025 года, которые не ударят по вашему карману

На рынке новых автомобилей наблюдается тренд, при котором недорогие автомобили становятся редкостью. Однако, несмотря на это, эксперты нашли среди новинок 2025 года действительно доступные автомобили. Motor1 составил список моделей, которые не ударят по карману.
Сегодня многие покупатели предпочитают кроссоверы, однако именно седаны и хэтчбеки остаются по-настоящему доступными. В этом списке представлены автомобили с разумной ценой и хорошими характеристиками.
По мнению экспертов, следующие автомобили будут самыми доступными в 2025 году, с ценой начиная от 20 000 долларов:
Компактный седан, предлагающий экономичное и удобное вождение. Один из самых доступных автомобилей на рынке.
Популярная модель с хорошей экономией топлива и просторным салоном, подходит для повседневных поездок.
Среднеразмерный седан с современным дизайном и набором удобных функций для комфортного вождения.
Известный своей надёжностью и экономией топлива, Hyundai Elantra остаётся одной из самых привлекательных моделей в своем сегменте.
Легендарная модель, сочетающая в себе доступность, экономичность и высокую остаточную стоимость.
Немецкий седан, который отличает хорошее качество сборки и приятная управляемость при доступной цене.
Седан или хэтчбек, который предлагает отличную динамику, элегантный дизайн и качественную отделку интерьера.
Компактный автомобиль с полным приводом, что делает его отличным выбором для разных типов дорог и погодных условий.
Один из самых популярных и доступных автомобилей, отличающийся надёжностью и хорошими эксплуатационными характеристиками.
Просторный седан, предлагающий хорошую экономию топлива и комфорт в поездках по разумной цене.
Эти автомобили не только стоят меньше 20 000 долларов, но и предлагают:
Просторные и удобные салоны, подходящие для повседневных нужд.
Надежность и низкие эксплуатационные расходы.
Отличную экономию топлива, что особенно важно в условиях повышенных цен на бензин.
Современные автомобили, представленные в списке, идеально подойдут тем, кто ищет доступный транспорт с хорошими характеристиками и не готов переплачивать за более дорогие модели.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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