Лучшие из лучших: топ-10 доступных автомобилей 2025 года, которые не ударят по вашему карману

10 самых доступных новых автомобилей 2025 года: список от экспертов

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На рынке новых автомобилей наблюдается тренд, при котором недорогие автомобили становятся редкостью. Однако, несмотря на это, эксперты нашли среди новинок 2025 года действительно доступные автомобили. Motor1 составил список моделей, которые не ударят по карману.

Фото: commons.wikimedia.org by Mateusmatsuda, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Nissan Versa SR

Сегодня многие покупатели предпочитают кроссоверы, однако именно седаны и хэтчбеки остаются по-настоящему доступными. В этом списке представлены автомобили с разумной ценой и хорошими характеристиками.

Самые дешевые автомобили 2025 года

По мнению экспертов, следующие автомобили будут самыми доступными в 2025 году, с ценой начиная от 20 000 долларов:

1. Ниссан Верса

Компактный седан, предлагающий экономичное и удобное вождение. Один из самых доступных автомобилей на рынке.

2. Ниссан Сентра

Популярная модель с хорошей экономией топлива и просторным салоном, подходит для повседневных поездок.

3. Киа К4

Среднеразмерный седан с современным дизайном и набором удобных функций для комфортного вождения.

4. Хендай Элантра

Известный своей надёжностью и экономией топлива, Hyundai Elantra остаётся одной из самых привлекательных моделей в своем сегменте.

5. Тойота Королла

Легендарная модель, сочетающая в себе доступность, экономичность и высокую остаточную стоимость.

6. Фольксваген Джетта

Немецкий седан, который отличает хорошее качество сборки и приятная управляемость при доступной цене.

7. Мазда 3

Седан или хэтчбек, который предлагает отличную динамику, элегантный дизайн и качественную отделку интерьера.

8. Субару Импреза

Компактный автомобиль с полным приводом, что делает его отличным выбором для разных типов дорог и погодных условий.

9. Хонда Цивик

Один из самых популярных и доступных автомобилей, отличающийся надёжностью и хорошими эксплуатационными характеристиками.

10. Шевроле Малибу

Просторный седан, предлагающий хорошую экономию топлива и комфорт в поездках по разумной цене.

Почему эти автомобили хороши

Эти автомобили не только стоят меньше 20 000 долларов, но и предлагают:

Просторные и удобные салоны, подходящие для повседневных нужд.

Надежность и низкие эксплуатационные расходы.

Отличную экономию топлива, что особенно важно в условиях повышенных цен на бензин.

Современные автомобили, представленные в списке, идеально подойдут тем, кто ищет доступный транспорт с хорошими характеристиками и не готов переплачивать за более дорогие модели.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

