Выглядит, как Vesta, стоит, как Granta: чем на самом деле является Lada Iskra

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Lada Iskra: премьера и цены нового автомобиля АвтоВАЗа
2:18
Авто

АвтоВАЗ официально анонсировал премьеру своей новейшей модели — Lada Iskra. Презентация автомобиля состоялась 18 июля 2025 года, а продажи начались два дня спустя, в день 59-летия компании. Изначально автомобили будут поступать в дилерские центры в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти, а затем Lada Iskra появится и в других городах России.

Lada Iskra
Фото: commons.wikimedia.org by Северский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lada Iskra

Цена и комплектации Lada Iskra

АвтоВАЗ раскрывает информацию о ценах и комплектациях модели, и по предварительным данным, стоимость Iskra составит от 1,2 миллиона рублей. Это делает модель дороже Lada Granta, но дешевле базовой версии Lada Vesta.

Версии и двигатели

Модель будет доступна в нескольких версиях:

  • Простые версии с восьмиклапанным двигателем.

  • Более дорогие версии с 16-клапанным двигателем.

Lada Iskra будет предлагаться в трех кузовах: седан, универсал и кроссовер, что также делает её конкурентоспособной среди других автомобилей в своем сегменте.

Двигатели и трансмиссии

Линейка двигателей

  • 1,6-литровый двигатель мощностью 90 л. с. - оснащен пятиступенчатой механической коробкой передач.

  • 1,6-литровый двигатель мощностью 106 л. с. - комплектуется либо шестиступенчатой механической коробкой передач, либо вариатором.

Оснащение и технологии

Iskra получит множество современных систем безопасности и удобства:

  • Антиблокировочная система тормозов (ABS).

  • Система курсовой устойчивости (ESC).

  • Система помощи при старте на подъёме.

  • Также будет доступна опция запуска двигателя кнопкой, которая ранее была доступна только для модели Vesta.

Производственные мощности и планы

АвтоВАЗ заявил, что его мощности позволяют выпускать до 150 000 автомобилей Lada Iskra в год. Однако в первый год производства планируется выпустить только 20 000 автомобилей новой модели, с постепенным увеличением объёмов по мере роста спроса.

Уточнения

LADA Iskra — российский переднеприводный субкомпактный автомобиль Волжского автомобильного завода, представленный в 2024 году.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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