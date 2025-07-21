Выглядит, как Vesta, стоит, как Granta: чем на самом деле является Lada Iskra

Lada Iskra: премьера и цены нового автомобиля АвтоВАЗа

2:18 Your browser does not support the audio element. Авто

АвтоВАЗ официально анонсировал премьеру своей новейшей модели — Lada Iskra. Презентация автомобиля состоялась 18 июля 2025 года, а продажи начались два дня спустя, в день 59-летия компании. Изначально автомобили будут поступать в дилерские центры в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти, а затем Lada Iskra появится и в других городах России.

Фото: commons.wikimedia.org by Северский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lada Iskra

Цена и комплектации Lada Iskra

АвтоВАЗ раскрывает информацию о ценах и комплектациях модели, и по предварительным данным, стоимость Iskra составит от 1,2 миллиона рублей. Это делает модель дороже Lada Granta, но дешевле базовой версии Lada Vesta.

Версии и двигатели

Модель будет доступна в нескольких версиях:

Простые версии с восьмиклапанным двигателем.

Более дорогие версии с 16-клапанным двигателем.

Lada Iskra будет предлагаться в трех кузовах: седан, универсал и кроссовер, что также делает её конкурентоспособной среди других автомобилей в своем сегменте.

Двигатели и трансмиссии

Линейка двигателей

1,6-литровый двигатель мощностью 90 л. с. - оснащен пятиступенчатой механической коробкой передач.

1,6-литровый двигатель мощностью 106 л. с. - комплектуется либо шестиступенчатой механической коробкой передач, либо вариатором.

Оснащение и технологии

Iskra получит множество современных систем безопасности и удобства:

Антиблокировочная система тормозов (ABS) .

Система курсовой устойчивости (ESC) .

Система помощи при старте на подъёме .

Также будет доступна опция запуска двигателя кнопкой, которая ранее была доступна только для модели Vesta.

Производственные мощности и планы

АвтоВАЗ заявил, что его мощности позволяют выпускать до 150 000 автомобилей Lada Iskra в год. Однако в первый год производства планируется выпустить только 20 000 автомобилей новой модели, с постепенным увеличением объёмов по мере роста спроса.

Уточнения

LADA Iskra — российский переднеприводный субкомпактный автомобиль Волжского автомобильного завода, представленный в 2024 году.

