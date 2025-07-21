Выглядит, как Vesta, стоит, как Granta: чем на самом деле является Lada Iskra

АвтоВАЗ официально анонсировал премьеру своей новейшей модели — Lada Iskra. Презентация автомобиля состоялась 18 июля 2025 года, а продажи начались два дня спустя, в день 59-летия компании. Изначально автомобили будут поступать в дилерские центры в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти, а затем Lada Iskra появится и в других городах России.
АвтоВАЗ раскрывает информацию о ценах и комплектациях модели, и по предварительным данным, стоимость Iskra составит от 1,2 миллиона рублей. Это делает модель дороже Lada Granta, но дешевле базовой версии Lada Vesta.
Модель будет доступна в нескольких версиях:
Простые версии с восьмиклапанным двигателем.
Более дорогие версии с 16-клапанным двигателем.
Lada Iskra будет предлагаться в трех кузовах: седан, универсал и кроссовер, что также делает её конкурентоспособной среди других автомобилей в своем сегменте.
1,6-литровый двигатель мощностью 90 л. с. - оснащен пятиступенчатой механической коробкой передач.
1,6-литровый двигатель мощностью 106 л. с. - комплектуется либо шестиступенчатой механической коробкой передач, либо вариатором.
Iskra получит множество современных систем безопасности и удобства:
Антиблокировочная система тормозов (ABS).
Система курсовой устойчивости (ESC).
Система помощи при старте на подъёме.
Также будет доступна опция запуска двигателя кнопкой, которая ранее была доступна только для модели Vesta.
АвтоВАЗ заявил, что его мощности позволяют выпускать до 150 000 автомобилей Lada Iskra в год. Однако в первый год производства планируется выпустить только 20 000 автомобилей новой модели, с постепенным увеличением объёмов по мере роста спроса.
LADA Iskra — российский переднеприводный субкомпактный автомобиль Волжского автомобильного завода, представленный в 2024 году.
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