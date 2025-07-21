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Как китайские электромобили захватывают рынок: неожиданные цифры по росту продаж

Продажи китайских автомобилей в 2025 году выросли на 14%
4:42
Авто

Продажи автомобилей китайского производства в 2025 году показывают уверенный рост как на внутреннем рынке, так и на экспортных рынках. Согласно данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), в июне 2025 года было продано 2,904 млн автомобилей, что на 14% больше по сравнению с прошлым годом.

перевозки
Фото: unsplash.com by chuttersnap, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
перевозки

Рост продаж на внутреннем рынке и экспорт

Внутренний рынок

  • Внутренние продажи автомобилей китайского производства в июне 2025 года увеличились на 10% и составили 2,312 млн единиц.

  • Продажи автомобилей на новых источниках энергии (NEV), таких как электромобили и гибриды, также значительно выросли.

Экспорт автомобилей

  • Экспорт китайских автомобилей в июне увеличился на 22%, составив 592 000 единиц.

  • За первые шесть месяцев 2025 года экспорт автомобилей китайского производства вырос на более чем 10% до 3,083 млн единиц.

Рынок новых источников энергии (NEV)

Продажи автомобилей на новых источниках энергии продолжают расти, что также поддерживает общий рост китайского автопрома.

Электромобили и гибриды

  • Продажи электромобилей (BEV) увеличились на 48%, составив 4,443 млн единиц.

  • Продажи подключаемых гибридов (PHEV) увеличились на 25%, достигнув 2,491 млн автомобилей.

  • Эти типы автомобилей составляют более 44% от общего объёма продаж в Китае.

Продажи на внутреннем и внешнем рынках

  • На внутреннем рынке было продано 5,878 млн электромобилей с начала года, что на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

  • Экспорт электромобилей вырос на 75%, составив 1,059 млн единиц.

Итоги производства и продаж крупнейших автопроизводителей

BYD

  • Мировые продажи BYD за первые шесть месяцев 2025 года выросли на 33%, составив 2 145 954 автомобиля.

  • Продажи зарубежных моделей BYD увеличились на 128% и достигли 464 266 автомобилей.

  • Продажи легковых PHEV увеличились на 24%, а продаж электромобилей выросли на 41%.

SAIC Motor

  • SAIC Motor сообщил о росте мировых продаж на 12%, с поставками 2 052 680 автомобилей.

  • Продажи SAIC-GM-Wuling выросли на 32% до 753 276 единиц, что поддержало общий рост.

  • Однако продажи SAIC-VW снизились на 4%, составив 492 145 автомобилей.

Geely и Chery

  • Geely Automobile Holdings за первую половину 2025 года увеличила мировые продажи на 47%, до 1 409 180 автомобилей.

  • Chery Automobile увеличила продажи на 14%, продав 1 260 124 автомобиля, включая 550 270 единиц на экспорт.

GAC Group

  • GAC Group сообщил о падении продаж на 12%, до 755 300 автомобилей, несмотря на совместные предприятия с Toyota и Honda.

Трудности для Tesla в Китае

  • Продажи Tesla в Шанхае снизились на 15%, составив 364 474 автомобиля.

  • Розничные продажи Tesla в Китае также упали на 5%, несмотря на запуск обновленной модели Model Y.

  • Экспорт Tesla сократился на 32%, составив 101 064 автомобиля.

Конкуренция на рынке автомобилей продолжает усиливаться, и китайские автопроизводители становятся всё более заметными игроками на мировом рынке. В ближайшие годы они могут значительно изменить ландшафт автомобильной промышленности, привлекая всё больше внимания благодаря инновациям и конкурентоспособным ценам.

Уточнения

Электромобиль — транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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