Беспроводная зарядка в автомобиле: удобство или настоящая головная боль для вашего телефона

Беспроводная зарядка в китайских авто перегревает смартфоны за 15 минут — тесты

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Беспроводная зарядка смартфона в автомобиле звучит очень привлекательно: никаких проводов, телефон удобно лежит на приборной панели, а подключение к системам CarPlay или Android Auto работает без контактов. Однако, несмотря на удобство, пользователи часто сталкиваются с рядом проблем, таких как перегрев и прекращение зарядки.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Человек с картой в телефоне за рулем

Почему зарядка смартфона перегревает телефон

Бывают случаи, когда после всего лишь часа зарядки в машине смартфон нагревается настолько, что система автоматически отключает питание. Причины этого могут быть связаны с рядом факторов, которые мы рассмотрим ниже.

1. Плохой контакт

Если контакт между зарядным устройством и телефоном плохой, это может привести к неэффективной зарядке и перегреву устройства.

Плохой контакт может возникать из-за неидеального расположения телефона на зарядной площадке или из-за использования некачественных аксессуаров.

2. Недостаточное охлаждение

Важным аспектом работы беспроводной зарядки является охлаждение. В некоторых автомобилях, особенно в моделях с зарядными устройствами без активного обдува, недостаток охлаждения приводит к перегреву телефона.

Даже когда обдув есть, его мощности часто недостаточно для эффективного отвода тепла.

3. Пластиковый корпус телефона

Многие пользователи оставляют смартфон в чехле во время зарядки, что мешает не только контакту, но и отводу тепла. Чехол, особенно если он сделан из пластика или другого плохо проводящего тепло материала, может препятствовать нормальному охлаждению телефона.

Места для зарядки в автомобиле

Одной из главных причин перегрева является неправильное размещение зарядных станций в автомобилях. В некоторых случаях производители не учитывают, что место для зарядки может быть под прямыми солнечными лучами, особенно летом.

Проблемы с расположением зарядных станций

В некоторых китайских моделях автомобилей есть две индукционные зарядные станции, но обе находятся под прямым воздействием ультрафиолетового света. Это приводит к перегреву телефона буквально через 15 минут езды.

Проблема с расположением зарядного устройства не ограничивается только китайскими моделями — часто оно размещается в таких местах, где оно подвергается воздействию солнца, что усугубляет проблему.

Как различные автомобили справляются с зарядкой

Toyota RAV4

В Toyota RAV4 зарядка работает стабильно, если смартфон не находится в чехле. В этом случае перегрев обычно не происходит, и устройство заряжается без проблем.

Volkswagen Tiguan

В VW Tiguan зарядка останавливается, если телефон сдвигается даже на полсантиметра. Это связано с особенностями расположения зарядного устройства, где контакт с телефоном имеет критическое значение.

Mitsubishi Outlander

В Mitsubishi Outlander зарядка тоже работает стабильно, но при этом смартфон всё равно нагревается. Это подтверждает, что даже с хорошей зарядной станцией недостаток охлаждения всё равно остаётся проблемой.

Беспроводная зарядка или зарядка с кабелем

Хотя беспроводная зарядка выглядит очень удобно, реальность такова, что без кабеля не всегда можно обеспечить стабильную работу устройства, особенно на длинных поездках. Кабель не только предотвращает проблемы с перегревом, но и обычно обеспечивает более стабильное и быстрое зарядное соединение.

Если вы не хотите столкнуться с проблемами перегрева и возможным повреждением аккумулятора, лучше использовать кабель для зарядки, особенно в условиях длительных поездок.

Уточнения

Беспроводна́я переда́ча электри́чества — способ передачи электрической энергии без использования токопроводящих элементов в электрической цепи.

