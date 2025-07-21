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Молния может ударить в ваш автомобиль: насколько это опасно для водителей и пассажиров и как защититься

Как защититься от удара молнии в автомобиле: важные рекомендации для водителей
3:56
Авто

Молния, несмотря на редкость случаев, всё же может ударить в движущийся автомобиль. Хотя современные автомобили обеспечивают относительную безопасность водителя и пассажиров, этот риск не стоит игнорировать. Автомобиль функционирует как своего рода клетка Фарадея, защищая от удара молнии, но в некоторых случаях защита может быть недостаточной.

Молнии в небе
Фото: commons.wikimedia.org by Bernardo de Menezes Petrucci, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Молнии в небе

Как работает защита автомобиля

Металлический кузов автомобиля играет роль клетки Фарадея, поглощая молнию и отводя её в землю. Это обычно обеспечивает безопасность для всех находящихся в автомобиле, но лишь при соблюдении определённых условий.

Закрытые окна и отсутствие контакта с металлом

  • Закрытые окна: При грозе необходимо обязательно держать окна автомобиля закрытыми. Это предотвращает возможность молнии попасть в салон через открытые щели.

  • Отсутствие контакта с металлическими деталями: Важно избегать контакта с металлическими частями внутри автомобиля, такими как дверные ручки, рулевая колонка и т. д. Особенно это критично для автомобилей с пластиковым кузовом или крышей.

Проблемы с кузовом и нестандартным оборудованием

  • Автомобили с пластиковым кузовом: Некоторые современные электромобили, имеющие пластиковый кузов или крышу, могут не обеспечивать такую же защиту, как традиционные металлические автомобили.

  • Кабриолеты: В кабриолетах, из-за отсутствия металлической крыши, риск повреждений выше, так как они не могут быть эффективно защищены от молнии.

  • Нестандартное оборудование: Машины, оснащённые нестандартными аксессуарами без должного заземления, могут быть уязвимыми для удара молнии.

Риск при парковке

Особое внимание следует уделить местам парковки, так как неправильное расположение автомобиля может увеличить риск удара молнии.

Открытые площадки и высокие автомобили

  • Высокие пикапы и фургоны: Эти автомобили особенно подвержены риску в условиях грозы, если они припаркованы на открытых площадках.

  • Возвышенности: Не рекомендуется парковаться на возвышенностях, так как молния часто выбирает высокие объекты в качестве цели.

  • Линии электропередач: Также опасно парковаться вблизи линий электропередач или под отдельно стоящими деревьями, так как молния может поразить эти объекты и перейти на автомобиль.

Последствия удара молнии

Молния может повредить несколько систем автомобиля, что может привести к значительным последствиям для его функционирования.

Повреждения электроники и бортовых систем

  • Мультимедийные устройства: Во время грозы не рекомендуется включать мультимедийные устройства, так как молния может повредить блоки управления и предохранители.

  • Системы автомобиля: Молния может повредить навигацию, сигнализацию и другие важные системы автомобиля. Также может быть повреждена CAN-шина, что приведёт к частичной потере управления электроникой.

Возможные поломки

  • Система зажигания: В некоторых случаях молния может вывести из строя систему зажигания, что сделает невозможным запуск двигателя.

  • Короткие импульсы: Даже короткие молниевые импульсы могут вызвать повреждения, которые не будут сразу заметны и могут проявиться позже.

Хотя автомобили обеспечивают определённую степень защиты от удара молнии, важно соблюдать осторожность, особенно в условиях грозы. Закрытые окна, избегание контакта с металлическими частями и правильное место для парковки помогут значительно снизить риски. Однако при повреждении электроники или других систем автомобиля последствия могут быть серьёзными, и важно своевременно реагировать на возможные поломки.

Уточнения

Мо́лния — электрический искровой разряд в атмосфере, происходит во время грозы, проявляющийся яркой вспышкой света и сопровождающим её громом.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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