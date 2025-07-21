Цены на электромобили Mercedes-Benz упали, но есть подвох: вот что скрывается за снижением стоимости

Mercedes-Benz снижает цены на модели EQ в США и прекращает их производство

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Компания Mercedes-Benz объявила о значительном снижении цен на свою линейку электрических моделей EQ в США. Это решение затронет все модели, включая седан EQE, внедорожник EQS и более крупную модель EQS. Также компания прекращает производство электромобилей (кроме EQB) в США, что стало результатом изменений в налоговом законодательстве.

Фото: Mercedes-Benz by Rutger van der Maar, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Mercedes-Benz EQS

Снижение цен на модели EQ

Согласно новому решению, цены на несколько моделей EQ были значительно снижены:

Изменения в ценах

Седан EQE - с 76 050 долларов до 66 100 долларов

Внедорожник EQE - с 79 050 долларов до 66 100 долларов

Внедорожник EQS - с 106 400 долларов до 91 100 долларов

Седан EQS - с 105 550 долларов до 101 400 долларов

Эти изменения имеют целью сделать автомобили более доступными для покупателей, особенно на фоне растущей конкуренции на рынке электромобилей в США.

Причины снижения цен и прекращение производства

Mercedes-Benz объяснил своё решение снижением цен стремлением адаптироваться к рыночным условиям и улучшению конкурентоспособности на рынке электромобилей в США.

Конец налоговых льгот

С 30 сентября 2025 года в США прекращается действие федеральной налоговой льготы на электромобили в размере 7500 долларов. Это значит, что с 1 октября покупатели больше не смогут воспользоваться данной скидкой при покупке новых электромобилей, включая модели Mercedes-Benz EQ.

Стратегия "от локального к локальному"

Mercedes-Benz объявил, что реализует стратегию "от локального к локальному", что предполагает использование гибкости своей глобальной производственной сети для адаптации к изменяющимся рыночным условиям. В связи с этим с 1 сентября 2025 года будет приостановлено производство электромобилей EQ в США (кроме EQB). Компания заявила, что пока не может озвучить сроки возобновления сборки электромобилей в стране.

Перспективы на будущее

Mercedes-Benz остаётся одним из ведущих игроков на рынке электромобилей, и это решение — часть стратегии компании по оптимизации производственных мощностей и учёту новых рыночных реалий. Хотя возобновление сборки электромобилей в США остаётся на неопределённое время, компания продолжит работу над расширением своей линейки электрических моделей на других рынках.

Уточнения

Mercedes-Benz ([mɛʁˈtseːdəs ˈbɛnts] или [-dɛs-]; рус. Мерсе́дес-Бенц) — немецкая торговая марка и одноимённая компания — производитель легковых автомобилей премиального класса, грузовых автомобилей, автобусов и других транспортных средств, входящая в состав концерна «Mercedes-Benz Group».

