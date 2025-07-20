Инспектор караулит у подъезда: как водитель становится нарушителем, даже не выезжая из двора

Парковка на газоне или детской площадке наказывается штрафом до 5000 рублей

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Распространённое заблуждение среди водителей — полагать, что ПДД действуют только на проезжей части. Но на практике штрафы можно получить и прямо во дворе собственного дома. Причём основания для этого самые разные: от неправильной парковки до работы двигателя на холостом ходу. И если пренебречь этими правилами, последствия могут быть не только финансовыми.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Городская улица

Мусорные баки и эвакуатор

Парковка автомобиля возле контейнерной площадки кажется безобидной — особенно если она расположена в стороне от основного движения. Однако по закону оставлять машину ближе пяти метров к мусорным бакам запрещено. Это мешает спецтехнике убирать отходы и затрудняет уборку территории.

Нарушение этого требования грозит штрафом, а в некоторых случаях — эвакуацией автомобиля на штрафстоянку. Такие действия классифицируются как препятствие уборке и вывозу мусора, а потому относятся к категории административных правонарушений.

Загороженный выезд: важен не масштаб, а сам факт

Один из самых частых поводов для вызова эвакуатора — перекрытие выезда из двора. Даже если выезд не единственный и машины теоретически могут проехать другим путём, этого недостаточно, чтобы избежать санкций. Сам факт препятствия уже считается основанием для эвакуации.

Особенно часто такие ситуации возникают возле узких въездов, арок, подъездов и технических проездов. Автомобили, оставленные в подобных зонах, автоматически нарушают требования безопасного движения во дворах.

Стоянка с работающим двигателем

Зимой многие автомобилисты прогревают машину прямо у подъезда. Но длительная работа двигателя на месте — это не только вред для экологии и соседей, но и повод для штрафа. Пункт 17.2 Правил дорожного движения запрещает стоянку с включённым двигателем в жилой зоне.

Размер штрафа зависит от региона. В Москве и Санкт-Петербурге это может быть 3000 рублей, в остальных населённых пунктах — 1500 рублей. Такие нормы установлены статьёй 12.28 КоАП РФ.

Важно понимать: даже если водитель находится в автомобиле, нарушение всё равно фиксируется как стоянка с работающим двигателем. Для инспектора достаточно визуального подтверждения и данных регистратора.

Клаксон во дворе — повод для санкций

Использование звукового сигнала вне экстренной ситуации запрещено в любых условиях, включая дворы и жилые зоны. Если водитель сигналит без необходимости — например, чтобы позвать пассажира или выразить недовольство — это может привести к штрафу.

По статье 12.20 КоАП РФ за необоснованное использование клаксона предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Такая мера действует на всей территории России и применяется особенно строго в населённых пунктах.

Газон и детская площадка — не место для парковки

Один из самых очевидных, но часто игнорируемых запретов — стоянка на газонах и детских площадках. В крупных городах такие нарушения фиксируются системами видеонаблюдения или по обращениям жителей. Даже короткая остановка на траве может обернуться крупным штрафом.

Согласно статье 12.19 КоАП РФ, сумма штрафа варьируется: в Москве — до 5000 рублей, в Санкт-Петербурге — от 3000 до 5000 рублей, в других регионах — от 1000 до 3000 рублей. При этом в некоторых субъектах действуют свои дополнительные нормы и санкции, прописанные в региональных административных кодексах.

Важно не только соблюдать ПДД

Хотя дворовые территории формально считаются частью дорожной инфраструктуры, контроль за соблюдением правил здесь усиливается год от года. Устанавливаются камеры, появляются патрули, а жильцы становятся активнее в вопросах жалоб на нарушителей.

Поэтому игнорировать правила даже "у дома" — значит рисковать не только деньгами, но и отношениями с соседями, а иногда — и безопасностью окружающих.

Уточнения

Двор — территория, прилегающая к дому либо к жилым и хозяйственным постройкам.

