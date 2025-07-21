Быстрее, легче, дольше: кремний-углеродные аккумуляторы выходят на рынок

Технологии накопления энергии выходят на качественно новый уровень. Компания Group14 Technologies представила аккумуляторы с кремний-углеродными анодами SCC55®, которые, по словам разработчиков, способны устранить ключевые барьеры на пути массового распространения электромобилей.
Новые элементы уже демонстрируют дальность до 400 миль на одной зарядке и могут восполнять заряд с 0 до 80% всего за 10 минут.
Кремний вместо графита — и на 30% больше энергии
Главный прорыв заключается в замене традиционных графитовых анодов на кремнийуглеродный композит SCC55®, который обеспечивает удельную энергию до 330 Втч/кг — на 30% выше по сравнению с большинством современных литий-ионных ячеек.
Уже к 2025 году компания планирует достичь показателя 370 Втч/кг, что откроет новые горизонты для дальнобойных электромобилей.
Более высокая плотность энергии означает не только больше миль на одной зарядке, но и уменьшение размеров и веса аккумуляторного блока, что особенно важно для легковых и коммерческих EV.
Зарядка за 10 минут — но нужна инфраструктура
Один из главных козырей новых батарей — высокая скорость зарядки. С мощными зарядными станциями DC мощностью 350 кВт можно восстановить заряд до 80% всего за 10 минут, при этом не теряя в стабильности. Каждая такая станция способна обслуживать до шести автомобилей в час, что существенно повышает пропускную способность инфраструктуры.
Однако такая эффективность требует развития высокомощных зарядных сетей, особенно в мегаполисах и вдоль загруженных трасс.
Аккумуляторы на основе SCC55® демонстрируют более 1500 циклов заряд-разряд при сохранении 80% ёмкости — показатели, сопоставимые с лучшими литий-ионными решениями на рынке (например, NMC-элементами).
Кроме того, технология совместима с существующими заводами и катодными материалами, что позволяет производителям интегрировать её без полной перестройки инфраструктуры.
Дополнительные преимущества:
Переход на кремний увеличивает стоимость ячеек на 10-20%, но это компенсируется:
Внедрение SCC55® — это не просто шаг вперёд, а технологический скачок, который может изменить облик всей отрасли. Но для его полноценной реализации требуется координация между автопроизводителями, поставщиками инфраструктуры и государством.
Технологии Group14 с кремний-углеродными анодами устраняют главные страхи потребителей: малый пробег, долгая зарядка и деградация батареи. Это один из ключевых шагов к реально массовому переходу на электромобили, при условии, что инфраструктура не отстанет от науки.
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