Быстрее, легче, дольше: кремний-углеродные аккумуляторы выходят на рынок

10% дороже, но в разы эффективнее: что стоит за революцией в EV-батареях

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Технологии накопления энергии выходят на качественно новый уровень. Компания Group14 Technologies представила аккумуляторы с кремний-углеродными анодами SCC55 ® , которые, по словам разработчиков, способны устранить ключевые барьеры на пути массового распространения электромобилей.

Фото: commons.wikimedia.orgCreative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International. by Benespit Tesla Model Y

Новые элементы уже демонстрируют дальность до 400 миль на одной зарядке и могут восполнять заряд с 0 до 80% всего за 10 минут.

Кремний вместо графита — и на 30% больше энергии

Главный прорыв заключается в замене традиционных графитовых анодов на кремнийуглеродный композит SCC55 ® , который обеспечивает удельную энергию до 330 Втч/кг — на 30% выше по сравнению с большинством современных литий-ионных ячеек.

Уже к 2025 году компания планирует достичь показателя 370 Втч/кг, что откроет новые горизонты для дальнобойных электромобилей.

Более высокая плотность энергии означает не только больше миль на одной зарядке, но и уменьшение размеров и веса аккумуляторного блока, что особенно важно для легковых и коммерческих EV.

Зарядка за 10 минут — но нужна инфраструктура

Один из главных козырей новых батарей — высокая скорость зарядки. С мощными зарядными станциями DC мощностью 350 кВт можно восстановить заряд до 80% всего за 10 минут, при этом не теряя в стабильности. Каждая такая станция способна обслуживать до шести автомобилей в час, что существенно повышает пропускную способность инфраструктуры.

Однако такая эффективность требует развития высокомощных зарядных сетей, особенно в мегаполисах и вдоль загруженных трасс.

Аккумуляторы на основе SCC55 ® демонстрируют более 1500 циклов заряд-разряд при сохранении 80% ёмкости — показатели, сопоставимые с лучшими литий-ионными решениями на рынке (например, NMC-элементами).

Кроме того, технология совместима с существующими заводами и катодными материалами, что позволяет производителям интегрировать её без полной перестройки инфраструктуры.

Дополнительные преимущества:

снижение веса батарейной упаковки на 20%;

высокая эффективность рекуперативного торможения;

устойчивая работа в холодном климате, где традиционные элементы часто теряют производительность.

Переход на кремний увеличивает стоимость ячеек на 10-20%, но это компенсируется:

меньшим числом ячеек на ту же дальность,

ускорением зарядки,

сокращением веса автомобиля,

снижением потребности в крупногабаритных батареях.

Внедрение SCC55 ® — это не просто шаг вперёд, а технологический скачок, который может изменить облик всей отрасли. Но для его полноценной реализации требуется координация между автопроизводителями, поставщиками инфраструктуры и государством.

Технологии Group14 с кремний-углеродными анодами устраняют главные страхи потребителей: малый пробег, долгая зарядка и деградация батареи. Это один из ключевых шагов к реально массовому переходу на электромобили, при условии, что инфраструктура не отстанет от науки.

Уточнения

Графи́т (от др.-греч. γράφω «записывать, писать») — минерал из класса самородных элементов, одна из аллотропных модификаций углерода. Структура слоистая.



Кре́мний (химический символ — Si, от лат. Silicium) — химический элемент 14-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы четвёртой группы, IVA), третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 14.

