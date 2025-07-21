Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Резонанс 10:1 с Нептуном: в Солнечной системе найден необычный транснептуновый объект
Какой кухонный ингредиент творит чудеса против налёта
Комары признаны самым смертоносным животным для человека — данные ВОЗ
Юрий Лоза раскусил хитрость телевизионной рекламы
Эти джинсы портят даже самый стильный образ — срочно проверьте свой гардероб
Эксперт объяснил, почему лишний вес стал бедой россиян
Заморозка выпечки: как сохранить свежесть и вкус на неделю вперед
Покупатели недвижимости могут добиться скидки — названы эффективные методы
Чай после острых и белковых блюд снижает пользу и раздражает желудок

Быстрее, легче, дольше: кремний-углеродные аккумуляторы выходят на рынок

10% дороже, но в разы эффективнее: что стоит за революцией в EV-батареях
3:30
Авто

Технологии накопления энергии выходят на качественно новый уровень. Компания Group14 Technologies представила аккумуляторы с кремний-углеродными анодами SCC55®, которые, по словам разработчиков, способны устранить ключевые барьеры на пути массового распространения электромобилей.

Tesla Model Y
Фото: commons.wikimedia.orgCreative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International. by Benespit
Tesla Model Y

Новые элементы уже демонстрируют дальность до 400 миль на одной зарядке и могут восполнять заряд с 0 до 80% всего за 10 минут.

Кремний вместо графита — и на 30% больше энергии
Главный прорыв заключается в замене традиционных графитовых анодов на кремнийуглеродный композит SCC55®, который обеспечивает удельную энергию до 330 Втч/кг — на 30% выше по сравнению с большинством современных литий-ионных ячеек.

Уже к 2025 году компания планирует достичь показателя 370 Втч/кг, что откроет новые горизонты для дальнобойных электромобилей.

Более высокая плотность энергии означает не только больше миль на одной зарядке, но и уменьшение размеров и веса аккумуляторного блока, что особенно важно для легковых и коммерческих EV.

Зарядка за 10 минут — но нужна инфраструктура
Один из главных козырей новых батарей — высокая скорость зарядки. С мощными зарядными станциями DC мощностью 350 кВт можно восстановить заряд до 80% всего за 10 минут, при этом не теряя в стабильности. Каждая такая станция способна обслуживать до шести автомобилей в час, что существенно повышает пропускную способность инфраструктуры.

Однако такая эффективность требует развития высокомощных зарядных сетей, особенно в мегаполисах и вдоль загруженных трасс.

Аккумуляторы на основе SCC55® демонстрируют более 1500 циклов заряд-разряд при сохранении 80% ёмкости — показатели, сопоставимые с лучшими литий-ионными решениями на рынке (например, NMC-элементами).

Кроме того, технология совместима с существующими заводами и катодными материалами, что позволяет производителям интегрировать её без полной перестройки инфраструктуры.

Дополнительные преимущества:

  • снижение веса батарейной упаковки на 20%;
  • высокая эффективность рекуперативного торможения;
  • устойчивая работа в холодном климате, где традиционные элементы часто теряют производительность.

Переход на кремний увеличивает стоимость ячеек на 10-20%, но это компенсируется:

  • меньшим числом ячеек на ту же дальность,
  • ускорением зарядки,
  • сокращением веса автомобиля,
  • снижением потребности в крупногабаритных батареях.

Внедрение SCC55® — это не просто шаг вперёд, а технологический скачок, который может изменить облик всей отрасли. Но для его полноценной реализации требуется координация между автопроизводителями, поставщиками инфраструктуры и государством.

Технологии Group14 с кремний-углеродными анодами устраняют главные страхи потребителей: малый пробег, долгая зарядка и деградация батареи. Это один из ключевых шагов к реально массовому переходу на электромобили, при условии, что инфраструктура не отстанет от науки.

Уточнения

Графи́т (от др.-греч. γράφω «записывать, писать») — минерал из класса самородных элементов, одна из аллотропных модификаций углерода. Структура слоистая. 

Кре́мний (химический символ — Si, от лат. Silicium) — химический элемент 14-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы четвёртой группы, IVA), третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 14.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию

Певица Максим рассказала о неловком моменте на дне рождения шестилетней девочки, которая не узнала её. Узнайте, что произошло и чем это обернулось.

Певица Максим рассказала, как её унизила шестилетняя девочка
Ида Галич показала, чем питается во время беременности
Беременность Иды Галич: звезда показала свой полезный завтрак
Отар Кушанашвили в шокирующем видео: бегает голым и вспоминает Шамана
Настя Ивлеева открывает секрет: где искать мужа?
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Хотя термометр показывал восемь градусов тепла, благодаря резкому ветру ощущался совсем осенний холод… — писала газета Новости дня 21 июля 1904 года
Российским обществом пчеловодства учрежден конкурс на сочинение по приготовлению медовых напитков… — писала газета Новости дня 20 июля 1902 года
21 июля: первый Романов, русско-турецкая война и человек на Луне
21 июля: первый Романов, русско-турецкая война и человек на Луне
Последние материалы
Резонанс 10:1 с Нептуном: в Солнечной системе найден необычный транснептуновый объект
Какой кухонный ингредиент творит чудеса против налёта
Комары признаны самым смертоносным животным для человека — данные ВОЗ
Юрий Лоза раскусил хитрость телевизионной рекламы
Эти джинсы портят даже самый стильный образ — срочно проверьте свой гардероб
Эксперт объяснил, почему лишний вес стал бедой россиян
Заморозка выпечки: как сохранить свежесть и вкус на неделю вперед
10% дороже, но в разы эффективнее: что стоит за революцией в EV-батареях
Покупатели недвижимости могут добиться скидки — названы эффективные методы
Чай после острых и белковых блюд снижает пользу и раздражает желудок
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.