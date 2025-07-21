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Мигалки и детские кресла: что изменится для водителей с вступлением новых поправок в ПДД

Как правильно уступать дорогу скорой и что теперь считается автокреслом — новые правила с 26 июля
3:07
Авто

С 26 июля 2025 года в России вступают в силу новые поправки в Правила дорожного движения, касающиеся приоритета спецтранспорта и требований к детским удерживающим устройствам. Изменения направлены на повышение безопасности всех участников дорожного движения, а также на защиту самых уязвимых — детей и людей, нуждающихся в экстренной помощи.

Автомобили ДПС в Ростове-на-Дону
Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Автомобили ДПС в Ростове-на-Дону

Спецтранспорт: никаких опережений и помех
Главное нововведение касается поведения водителей при приближении автомобилей скорой помощи, полиции, МЧС и пожарных служб с включёнными проблесковыми маячками:

Запрещается обгон и опережение таких транспортных средств.
Водители обязаны уступить дорогу или освободить полосу, если того требует ситуация.

Запрещено двигаться в непосредственной близости от спецтранспорта — это расценивается как создание помех.

Это уточнение устраняет юридические разночтения, при которых автомобилисты раньше считали возможным ехать "в хвосте" за спецмашиной или обгонять её, если она двигалась медленно.

По данным ГИБДД, ежегодно фиксируется более 100 000 нарушений, связанных с непредоставлением преимущества экстренным службам. Особенно остро проблема стоит в Москве и Подмосковье.

Задержка даже в несколько минут может стоить человеческой жизни.

Скорая помощь из-за помех может опоздать на 5-10 минут,
Пожарные — на 7-15 минут.
Новые нормы должны минимизировать подобные задержки.

Что теперь считается детским автокреслом
Также с 26 июля вступает в силу новое определение детской удерживающей системы (ДУС). Теперь таковой считается цельная конструкция, разработанная для перевозки детей и предназначенная для снижения травматизма при аварии или резкой остановке.

Важно:

Из определения исключаются гибкие ремни, пряжки, адаптеры и иные подобные устройства, которые ранее ошибочно воспринимались как альтернатива креслу.

Это значит, что ремешки и "псевдокресла" больше не являются законными средствами для перевозки детей.

Инспекторы теперь вправе штрафовать родителей за использование неподходящих удерживающих средств, даже если визуально они выглядят "функционально".

Родители должны использовать только сертифицированные автокресла, соответствующие возрасту и весу ребёнка.
Водителям всех категорий следует обновить знания ПДД, особенно касающиеся поведения при приближении спецтехники.
Нарушение новых правил может привести к штрафу, лишению прав или, что хуже, к трагическим последствиям.

Поправки в ПДД — это не просто формальность. Они затрагивают вопросы жизни и здоровья: от своевременного прибытия скорой помощи до защиты ребёнка в автомобиле. С 26 июля — больше ответственности, но и больше безопасности.

Уточнения

Детское автокресло автолюлька, детский бустер — это устройства, которые устанавливаются в автомобиль для перевозки детей и фиксируются штатными ремнями безопасности либо дополнительными креплениями на штатное сиденье автомобиля. Детское автокресло (автолюлька, бустер) относятся к «детским удерживающим устройствам» (ДУУ), или системам (англ. child restraint systems).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
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