Мир от них отказался, а Китай — нет: почему седаны живы только благодаря Поднебесной

Китайский рынок спас седаны от исчезновения - оплот седанов на Востоке

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Когда мир всё активнее пересаживается на кроссоверы, внедорожники и электромобили, кажется, что седанам не остаётся места. В Северной Америке они теряют позиции, в Европе давно уступили место хэтчбекам и универсалам. Но один рынок продолжает упорно поддерживать традиционный кузов — и это Китай. Именно благодаря ему седаны до сих пор остаются заметной частью автомобильной картины мира.

Фото: commons.wikimedia by Milhouse35, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ китайский седан Hongqi H5 2023

Китай — глобальный бастион седанов

По итогам 2024 года более 50% всех проданных в мире седанов пришлись на Китай, включая Гонконг и Тайвань. Это почти 7,89 миллиона автомобилей — символический, но всё же рост на 1% по сравнению с предыдущим годом. Такие объёмы делают китайский рынок не просто крупнейшим, но и стратегически важным для выживания самого класса седанов.

Причина такой устойчивости — в менталитете потребителя. В Китае седан по-прежнему воспринимается как знак статуса. Автомобиль с классическим силуэтом — это не только транспорт, но и показатель состоятельности и вкуса. В отличие от США, где мода давно сместилась в сторону больших SUV, и от Европы, где практичность ценится выше формы, китайские автолюбители сохраняют приверженность элегантным четырёхдверным моделям.

Мир уходит, Китай остаётся

Пока американские и европейские автопроизводители сокращают линейки седанов, китайские компании, напротив, расширяют предложения в этом сегменте. И речь идёт не только о привычных бензиновых моделях — в Китае активно развиваются электрические и гибридные седаны, сочетающие классическую форму с современными технологиями.

На втором месте по объёму продаж седанов находятся США и Канада с результатом в 2,63 миллиона автомобилей за год. Несмотря на идентичный 1-процентный рост, доля этого региона значительно уступает Китаю. Далее в списке — Ближний Восток (включая Иран) с 1,15 миллиона единиц и Латинская Америка с 921 тысячей. Европа и вовсе замыкает пятёрку, что объясняется устойчивым спросом на хэтчбеки, универсалы и кроссоверы.

Toyota удерживает лидерство, но уступает темп

Среди автопроизводителей на первом месте по-прежнему находится Toyota, продавшая почти 2 миллиона седанов за 2024 год. Основными драйверами остались модели Toyota Corolla и Toyota Camry, однако рост продаж кроссоверов и внедорожников внутри бренда оказал давление на этот сегмент. В результате продажи седанов Toyota снизились на 7%.

Концерн Volkswagen Group также фиксирует отрицательную динамику — падение на 4% по сравнению с прошлым годом, до 1,82 миллиона автомобилей. Эти данные лишь подчёркивают общее снижение интереса к классическим кузовам за пределами Китая.

Китайские бренды наступают

На фоне снижения продаж у мировых гигантов китайские производители показывают стремительный рост. Компания BYD заняла третье место по объёму продаж седанов в мире, реализовав 1,51 миллиона автомобилей — прирост составил внушительные 78%. Бренд Geely оказался на седьмом месте с 919 тысячами проданных машин (+36%). Значительное присутствие сохраняют и такие марки, как Changan и Chery.

Этот рост — не случайность, а закономерный результат масштабных инвестиций в разработку новых моделей, особенно в сегменте электрифицированных седанов. К тому же, в отличие от многих западных конкурентов, китайские производители активно подстраиваются под внутренний спрос, не отказываясь от традиционных форматов.

Будущее седанов зависит от Востока

Седаны сегодня живут за счёт Китая — это не преувеличение, а реальность. Если крупнейший рынок в мире изменит свои предпочтения, многие производители окончательно свернут выпуск таких моделей. Пока же азиатский спрос обеспечивает жизнеспособность кузова, который десятилетиями определял лицо мирового автопрома.

При этом китайские седаны становятся всё более современными, технологичными и привлекательными не только внутри страны, но и на экспорт. Новые поколения оснащаются системами помощи водителю, подключением к смартфонам, функциями автономного вождения и развитыми мультимедиа. Таким образом, седаны остаются не только символом прошлого, но и частью будущего — по крайней мере, пока в Китае их продолжают ценить.

Уточнения

Седа́н — закрытый кузов легкового автомобиля с багажником, структурно отделённым от пассажирского салона (на ранних автомобилях багажник обычно имел вид прикреплённого к задней стенке кузова чемодана-кофра или отсутствовал), без подъёмной двери в задней стенке, обычно с двумя или тремя (например, ЗИМ или «Чайка» ГАЗ-14) рядами полноразмерных сидений.