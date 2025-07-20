Tesla превращается в плохое вложение? Почему электрокары стали ловушкой для покупателей

Названы 10 авто с наибольшим падением цены — в списке четыре Tesla

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На фоне снижения интереса к электромобилям в США сразу несколько моделей Tesla оказались в списке машин, которые стремительно теряют рыночную стоимость. Хотя производитель по-прежнему контролирует более 40% рынка электрокаров, за первые шесть месяцев текущего года спрос на его автомобили снизился на 11%. И это не единственная проблема: четыре модели Tesla вошли в десятку автомобилей, которые сильнее всего теряют в цене на вторичном рынке.

Фото: commons.wikimedia.org by Calreyn88, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Tesla Model X

Tesla — лидер в падении цен

На первом месте в рейтинге амортизации оказалась Tesla Model S. За последние 12 месяцев этот электрический седан подешевел на 8800 долларов, что составляет 15,8% от его стоимости. Следом за ним — Tesla Model X, которая потеряла в цене 9500 долларов, или 15,5%. Несмотря на больший номинальный убыток, процентное снижение у неё чуть ниже, поскольку начальная стоимость выше.

Третью строчку заняла Tesla Model Y — её цена упала на 4600 долларов, что эквивалентно 13,6% снижения. Tesla Model 3 также попала в антирейтинг: она заняла шестое место, потеряв в цене 2598 долларов, или 9,6%.

Таким образом, четыре модели Tesla одновременно оказались в топ-10 автомобилей, которые сильнее всего обесценились за год. И это несмотря на то, что электромобили в целом составляют лишь 3,3% от всего объёма подержанных автомобилей в возрасте от одного до пяти лет.

Другие участники антирейтинга

В список также вошёл гибридный внедорожник Ford Explorer Hybrid. Он занял четвёртое место, подешевев на 3441 доллар, что соответствует снижению в 10%.

Пятое место досталось пикапу Jeep Gladiator, цена которого снизилась на 3642 доллара, или на 9,6%. На седьмой позиции — Maserati Levante, который потерял в цене 3765 долларов, или 7,9%. Следом за ним — электрический спорткар Porsche Taycan, подешевевший на 5862 доллара (7%).

На девятом месте оказался минивэн Chrysler Voyager: он потерял 1591 доллар, или 6,6% стоимости. Замыкает десятку кроссовер премиум-класса Lincoln Aviator — его стоимость снизилась на 2703 доллара, или 5,9%.

Почему цены падают

Снижение стоимости электромобилей на вторичном рынке происходит на фоне общего охлаждения интереса покупателей. За последний год средняя цена подержанного электрокара снизилась на 4,8%. В то же время автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями подорожали в среднем на 5,2%.

Одной из причин может быть завершение программы налоговых вычетов на покупку электромобилей в США, которая заканчивается в сентябре. Без этой поддержки покупка электрокара становится менее выгодной. Кроме того, остаются проблемы с инфраструктурой: нехватка зарядных станций, отсутствие специализированного сервиса и высокая стоимость ремонта — всё это снижает привлекательность электромобилей для вторичного покупателя.

Важно и то, что электрокары технологически быстро устаревают. Новые батареи, обновления программного обеспечения, расширенные функции — всё это делает модели предыдущих лет морально устаревшими, даже если их пробег минимален.

Что это значит для покупателей

Если рассматривать вторичный рынок с точки зрения покупателя, снижение цен открывает возможность приобрести современные электромобили по более доступной цене. Однако для тех, кто планирует продать свою машину через год-два, ситуация выглядит менее оптимистично. Потери могут составлять тысячи долларов, особенно в случае с премиальными и электрическими моделями.

Эксперты прогнозируют, что тренд на снижение цен продолжится, особенно если налоговые стимулы будут окончательно отменены. Это может привести к новому витку падения спроса и усилению разницы в амортизации между электромобилями и автомобилями с ДВС.

Уточнения

Tesla «Тесла» — американская компания, производитель электромобилей, зарядных станций, солнечных батарей и систем для накопления электроэнергии.

