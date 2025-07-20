Рекорды по расходам: сколько обычный европеец тратит на свой автомобиль за всю жизнь

Сколько в Европе тратят на автомобиль за свою жизнь

4:50 Your browser does not support the audio element. Авто

На крупнейшем автомобильном рынке Европы — в Германии — подсчитали, во сколько обходится владение автомобилем на протяжении всей жизни. Цифры оказались более чем впечатляющими: в среднем водитель тратит 496 400 евро, что составляет примерно 9000 евро в год. Причём в этот расчёт включены не только стоимость покупки машины, но и все сопутствующие расходы, которые постепенно накапливаются в течение десятилетий.

Фото: pixabay.com by xspline is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Деньги

Что входит в общую сумму

Подсчёт охватывает полный жизненный цикл владения автомобилем. Это не только изначальные траты на покупку, но и регулярные расходы: топливо, техническое обслуживание, страховка, налоги, ремонт, парковка, мойка, замена шин и другие обязательные услуги. Таким образом, общая сумма представляет собой реальную стоимость эксплуатации автомобиля, а не просто цену машины из автосалона.

Интересно, что расчёты основаны на типичной продолжительности вождения в течение жизни — 54 года. За это время среднестатистический автовладелец успевает сменить восемь автомобилей: три новых и пять подержанных. Однако даже при разумном подходе к расходам, итоговая цифра стремится к полумиллиону евро.

Рост расходов за 13 лет

Если сравнивать данные с 2012 годом, рост расходов оказался стремительным. Тогда общие траты на автомобили за всю жизнь составляли 336 500 евро. К 2025 году эта сумма выросла на 48%. Самое сильное удорожание связано с покупкой самих автомобилей — рост цен на них составил 91%. Это означает, что главная причина увеличения расходов — именно повышение стоимости новых и даже подержанных машин.

Другие статьи расходов тоже стали весомее. Расходы на ремонт увеличились на 44%, а страхование и налоги — на 35%. Таким образом, эксплуатация автомобиля стала дороже по всем направлениям, даже без учёта подорожания топлива или дополнительных опций.

Топливо и его вклад в бюджет

Интересно, что затраты на топливо выросли не так значительно. В 2012 году среднестатистический немец тратил за всю жизнь около 78 900 евро на бензин. В 2025 году эта сумма составит уже 85 600 евро, то есть рост составил лишь 8%. При этом, в перерасчёте на единицу топлива, наблюдается снижение на 20% по сравнению с 2012 годом — вероятно, за счёт перехода на более экономичные автомобили, гибриды и электрокары.

Однако даже несмотря на более экономные двигатели и альтернативные источники энергии, автомобили в целом становятся всё более дорогими в обслуживании и владении.

Разница между сегментами

Стоимость владения автомобилем во многом зависит от выбранного сегмента. Для оценки затрат модели были условно разделены на три категории: эконом, средний и люкс. Вполне логично, что содержание малолитражного автомобиля стоит заметно дешевле, чем представительской модели. Тем не менее, даже в категории "эконом" зафиксирован резкий рост затрат за последние 13 лет.

Более того, спрос на доступные малолитражки вырос на 94% с 2012 года. Это объясняется увеличением числа покупателей, предпочитающих экономичный транспорт. Тем не менее, парадокс ситуации в том, что сами производители постепенно убирают дешёвые модели из своих прайс-листов. Всё больше автоконцернов ориентируются на выпуск кроссоверов, электромобилей и автомобилей с расширенными функциями, что приводит к удорожанию даже базовых версий.

Европейская тенденция

Хотя исследование основано на данных по Германии, оно отражает общую тенденцию для значительной части стран ЕС. В ряде регионов расходы на автомобили даже выше, особенно в странах с высокой налоговой нагрузкой, дорогим сервисом и активным внедрением электромобилей.

Также важно учитывать, что рост цен происходит неравномерно: одни категории автомобилей дорожают быстрее, другие — медленнее. Но в любом случае автомобили становятся не просто средством передвижения, а одной из самых значительных статей расходов в жизни европейца.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

