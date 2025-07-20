Тест Volkswagen ID.3: батарея почти как новая после 170 000 км

Электромобили выдерживают: VW ID.3 подтвердил эффективность даже после износа

2:51 Your browser does not support the audio element. Авто

Современные электромобили больше не боятся пробега — и ярким доказательством этого стал Volkswagen ID.3 Pro S, который после 172 000 км испытаний продемонстрировал поразительно низкий уровень деградации аккумулятора. Потеря запаса хода составила всего чуть более 3%, что является одним из лучших результатов в отрасли.

Фото: commons.wikimedia by Thomas doerfer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ VW ID3

Тестирование проводилось Германским автомобильным клубом ADAC — крупнейшей автомобильной ассоциацией Европы. В течение нескольких лет один экземпляр Volkswagen ID.3 Pro S подвергался интенсивной эксплуатации в самых разных условиях: от городских маршрутов до автобанов и холмистой местности.

Главной целью было оценить реальную выносливость аккумуляторной системы и износ основных компонентов. Итог удивил даже экспертов: автомобиль почти не утратил своей заявленной автономности, что говорит о высоком качестве как батареи, так и системы управления зарядом.

Что это значит для владельцев электрокаров

Результаты испытания дают ответ на главный вопрос, который волнует потенциальных покупателей электромобилей: а не "умрёт" ли батарея через 3-5 лет? Оказывается — нет. Современные литий-ионные аккумуляторы, особенно в сегменте EV, при условии правильной терморегуляции и алгоритмов зарядки могут прослужить свыше 150 000-200 000 км без значительной потери ёмкости.

Volkswagen ID.3 Pro S в тесте ADAC сохранил более 96% изначального запаса хода, несмотря на естественный износ. Это говорит о продуманной архитектуре и высоком уровне инженерной надёжности, заложенном в платформу MEB (модульная электрифицированная база концерна VW).

Подобные результаты укрепляют позиции Volkswagen на рынке электромобилей. Компания стремится доказать, что электрокары могут быть не только экологичными и динамичными, но и долговечными, что особенно важно для владельцев в регионах с холодным климатом, длительными поездками и частыми циклами зарядки.

Успех испытаний ID.3 также положительно сказывается на репутации дочерних моделей на той же платформе — таких как Cupra Born, Audi Q4 e-tron и VW ID.4.

Пробег более 172 000 км больше не пугает владельцев электромобилей. Volkswagen ID.3 Pro S доказал, что при должной инженерии электрокар может быть надёжным на уровне классического ДВС, а по батарейной стабильности — даже лучше. Это шаг к снятию главного барьера на пути массового перехода на электротягу.

Уточнения

Всеобщий немецкий автомобильный клуб (нем. Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. — сокр. ADAC) — крупнейшая общественная организация автомобилистов Германии, самая крупная в Европе. Основная функция — техническая, информационная и юридическая помощь автомобилистам. Штаб-квартира — в Мюнхене.



Volkswagen ID 3 — первый серийный электромобиль Volkswagen. Официальная презентация состоялась 9 сентября 2019 года на международном автосалоне во Франкфурте.

