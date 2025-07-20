Зачем Mitsubishi выпустила 7-местный внедорожник Destinator

Mitsubishi Destinator: панорамный люк, круиз-контроль и полный привод

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Mitsubishi Destinator — это новый 3-рядный внедорожник, разработанный с прицелом на развивающиеся рынки. Он сочетает семейный комфорт, внедорожный потенциал и современные технологии.

Фото: mitsubishi-motors is licensed under Free More info компания Mitsubishi Motor

Производство налажено в Индонезии, где модель уже позиционируется как универсальный автомобиль для больших семей и активного отдыха.

Автомобиль имеет внушительные размеры: длина — 184,2 дюйма, ширина — 72,4 дюйма, высота — 70 дюймов, а колесная база составляет 110,8 дюйма. Такое соотношение позволяет обеспечить дополнительное пространство на третьем ряду, что особенно важно для многодетных семей.

Под капотом — 1,5-литровый турбомотор мощностью 160 л. с., работающий в паре с полным приводом, оснащённым системой активного контроля рыскания, которая помогает удерживать автомобиль на заданной траектории.

Подвеска у Destinator довольно простая, но адаптирована под реальность индонезийских дорог: спереди — стойки MacPherson, сзади — торсионная балка. Дорожный просвет в 8,4 дюйма делает машину подходящей не только для асфальта, но и для лёгкого бездорожья.

Салон автомобиля выглядит внушительно:

панорамный люк,

64-цветная светодиодная подсветка,

12,3-дюймовый сенсорный экран,

аудиосистема Yamaha с 8 динамиками.

Безопасность и удобство обеспечивают:

адаптивный круиз-контроль,

автоматическое экстренное торможение,

предупреждение о фронтальном столкновении,

пять режимов движения — от обычного до грязи и гравия.

На первый взгляд, Destinator кажется идеальной альтернативой Outlander. Однако именно это и стало причиной, по которой Mitsubishi не планирует выводить модель на американский рынок.

Компания не хочет внутренней конкуренции с Outlander, уже хорошо закрепившимся в США. Для американского рынка Mitsubishi делает ставку на электрификацию. В 2026 году компания представит новый электромобиль на базе Nissan LEAF, что станет следующим шагом в обновлении модельного ряда, где уже присутствуют Outlander, Outlander Sport и Eclipse Cross.

Mitsubishi Destinator — это интересный пример того, как автопроизводители намеренно разводят продуктовые линейки по регионам. Там, где одни рынки получают функциональные и доступные SUV для семей, другие — делают ставку на премиум и технологии. И пока Destinator уверенно стартует в Юго-Восточной Азии, его путь на Запад, похоже, останется закрытым.

Уточнения

SUV акроним от англ. sport utility vehicle, — «спортивно-утилитарный автомобиль») — тип автомобиля, происходящий изначально из класса внедорожников, но используемый в подавляющем большинстве случаев в городах и на асфальтированной дороге.

