McMurtry Spéirling: электромонстр с разгоном до 100 км/ч за 1,38 секунды

McMurtry Spéirling EV — это не просто электрический автомобиль, а техническая сенсация, смело переписывающая правила игры. С рекордным разгоном до 60 миль в час (96 км/ч) за 1,38 секунды, этот одноместный электроболид с ценником в $1,13 млн способен посоперничать не только с гиперкарами, но и с болидами Формулы-1.
Одной из самых поразительных особенностей Spéirling является его активная система прижимной силы, которая создаёт до 2000 кг прижимного давления при нулевой скорости — благодаря встроенному вентилятору. Это позволяет автомобилю буквально "прилипать" к асфальту, обеспечивая до 3G боковой перегрузки в поворотах.
Автомобиль весит всего 1000 кг и при этом выдаёт 1000 л. с., обеспечивая соотношение мощности к массе на уровне болидов. При этом рулевое управление и подвеска максимально агрессивны — настройка направлена на контакт с дорогой, а не на комфорт.
Интерьер предельно аскетичен: только одно место, регулируемые педали и рулевая колонка, нет информационно-развлекательного экрана, а вся структура выполнена из углепластикового монокока.
Электромобиль оснащён батареей Molicel на 60 кВт·ч, которая полностью заряжается за 20 минут. Это стало возможным благодаря использованию кремниевых анодов и технологии SCC55® от Group14, которые увеличивают энергетическую плотность на 40% и значительно сокращают время зарядки. Такой подход может задать новые стандарты в отрасли аккумуляторов.
Несмотря на возможность легального выезда на дороги общего пользования, Spéirling далёк от практичности. Шум выше 120 дБ, место только для водителя, а экономия топлива хотя и впечатляет, но реализуется в условиях, близких к гоночным.
Машина способна удерживать стабильные 50 миль в час даже в плотном трафике благодаря мощной рекуперации и сверхлёгкому корпусу, но это явно игрушка для трассы, а не для ежедневной эксплуатации.
Этот электрокар — не про повседневные поездки, не про комфорт и даже не про роскошь. Он — для тех, кто ищет высшую форму производительности, ощущение чистой механической отдачи и новые эмоции на треке. Специально для энтузиастов, готовых потратить семизначную сумму ради шанса прочувствовать ускорение, сравнимое с истребителем.
McMurtry Spéirling — это лаборатория на колёсах, демонстрирующая, что электрическое будущее может быть не просто быстрым, а по-настоящему захватывающим. И, возможно, именно за такими проектами — не массовыми, но прорывными — стоит следить тем, кто хочет понять, куда движется индустрия.
Суперка́р (от англ. super — «сверх» и car — «автомобиль») — условно выделяемый подкласс (верхний сегмент) более широкого класса спортивных автомобилей.
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