Классика не умерла: 5 седанов с честным автоматом, которые всё ещё можно купить в России

Geely, Kia, Jetta и Lada продолжают выпуск седанов с надёжной АКПП

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Когда-то седаны были королями российского авторынка. Их предпочитали за комфорт, багажник и внятную управляемость. Специально для нашей страны европейские производители даже адаптировали свои модели — превращали хэтчбеки в классические "четырёхдверки". Один из ярких примеров — Volkswagen Polo, который в Европе оставался хэтчбеком, а в России стал бестселлером именно в кузове седан.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Белый Hyundai Solaris

Сегодня всё иначе. Покупатели массово пересаживаются на кроссоверы. На них приходится около 70% всех продаж новых автомобилей, и это число только растёт. Компании вроде Haval и вовсе отказались от седанов. А те модели, что всё же остаются на рынке, чаще всего идут с вариаторами или роботизированными трансмиссиями — решениями, к которым у российских водителей много вопросов. Тем не менее, любители классики ещё могут найти седаны с настоящим автоматом и даже с гарантией от завода.

Почему "гидротрансформатор" по-прежнему в цене

Среди всех типов автоматических коробок классическая АКПП с гидротрансформатором остаётся самой надёжной. Она лучше всего переносит перегрев, не боится буксировки, реже требует капитального ремонта и гораздо стабильнее работает в мороз. А главное — её ресурс может легко превышать 300 тысяч километров при простом и регулярном обслуживании.

И хотя большинство бюджетных моделей переходят на вариаторы и "роботы", на рынке всё ещё можно найти седаны с проверенными автоматами. Причём речь не только о подержанных машинах — есть и вполне доступные новинки, которые можно купить у официальных дилеров.

Geely Emgrand: гибкий подход по-китайски

Сначала Geely Emgrand предлагался только с "механикой" и вариатором, что многих смущало. Но производитель услышал покупателей и добавил в линейку классическую 6-ступенчатую АКПП. Поставляет её китайская компания WanLiYang — один из крупнейших производителей трансмиссий в регионе. Эта коробка зарекомендовала себя как надёжное решение для спокойной и безпроблемной езды. Такой шаг демонстрирует, насколько быстро китайцы адаптируются к запросам именно российского рынка.

Kia Pegas: скромно, но с характером

На первый взгляд Pegas — простой и ничем не примечательный седан. Но под капотом — один из самых живучих автоматов в своём классе. Речь о 4-ступенчатой АКПП, известной своей выносливостью. Она используется в разных моделях Kia уже много лет и показывает себя как надёжный рабочий инструмент, особенно в городском режиме. Машина поступает в страну через параллельный импорт, а по цене часто сопоставима с Lada Vesta в средней комплектации.

Jetta VA3: упрощённый Polo с японской коробкой

Эта модель — результат сотрудничества Volkswagen и китайской FAW. По сути, это доработанная и упрощённая версия Polo, адаптированная под китайский рынок. Но главное достоинство VA3 — трансмиссия. Здесь установлен 6-ступенчатый "автомат" Aisin — японский агрегат, проверенный на тысячах машин по всему миру. Он уверенно работает как в городе, так и на трассе, не требует капризного обслуживания и спокойно переваривает российские дорожные и топливные реалии.

Lada Granta: прощание с легендой

В начале 2024 года на некоторых комплектациях Granta снова появилась классическая 4-ступенчатая АКПП от Jatco. Это настоящая "рабочая лошадка" — не слишком экономичная, не самая быстрая, но крайне надёжная. Однако сейчас такие версии больше не выпускаются. Остались только складские остатки у дилеров. Если нужна Granta с автоматом — стоит поспешить: это последние представители "старой школы" в линейке АвтоВАЗа.

Solaris HS: новый шильдик, старые достоинства

Обновлённый Solaris HS — это хорошо знакомый Hyundai Solaris, только под другим именем. Автомобиль по-прежнему предлагает выбор трансмиссий, и среди них — 6-ступенчатая АКПП, знакомая по предыдущим поколениям. Она показала себя как надёжный и выносливый вариант для повседневной эксплуатации. И пусть имя изменилось, суть осталась прежней: это всё тот же проверенный городской седан, на который можно положиться.

Стоит ли брать седан с "автоматом" в 2025 году

Если нужен недорогой автомобиль с надёжной и понятной трансмиссией, а не с "роботом-сюрпризом" или капризным вариатором, то такие седаны всё ещё есть. Их становится всё меньше, но они пока не исчезли совсем. Особенно это актуально для тех, кто выбирает машину на долгий срок, без желания часто посещать СТО и разбираться в тонкостях современных электронных коробок.

И хотя рынок стремительно меняется, проверенная классика ещё жива — пусть и в последнем поколении.

Уточнения

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) в широком смысле — коробка передач, устройство и механика работы которой позволяют ей в процессе движения транспортного средства самостоятельно определять наиболее подходящее доступное передаточное отношение.

