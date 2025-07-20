Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певица Максим рассказала, как её унизила шестилетняя девочка
Как приготовить пышные японские блинчики, которые быстро поднимаются?
Космическое событие прошедших дней: МКС над Европой
Исследования: практика синрин-йоку снижает стресс и укрепляет иммунитет
Биологи подтвердили: базовый окрас зебры — чёрный, полосы появляются позже
Бьюти-разоблачение: одно из этих средств не нужно 80% женщин — вы удивитесь, какое
Принцесса из Лимпопо вышла замуж и переехала в Алтайский край
Генерал Фройдинг призвал ударить по России
Украинский военнопленный призвал сослуживцев сдаваться в плен России

Звучит как бред, но водители в восторге: старый способ охладить авто без кондиционера

Принудительная вентиляция помогает снизить температуру в машине
3:47
Авто

Летом даже пятиминутная стоянка под солнцем превращает салон автомобиля в настоящую духовку. Термометр может легко показать под 60 градусов — и это не просто дискомфорт, а реальная угроза для здоровья, особенно если в машине есть дети или животные. Обычно в ход идёт кондиционер, но он охлаждает воздух далеко не сразу. Есть куда более быстрый и простой способ — и для него не нужен ни фреон, ни техника.

Дефлектор
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дефлектор

Зачем ждать кондиционер, если можно сделать проще

Обычно при посадке в горячий автомобиль водители сразу включают "климат", открывают окна и стараются ехать побыстрее, чтобы воздух хоть немного зашевелился. Но этого недостаточно — жаркий воздух остаётся внутри, как в термосе. Всё меняется, если создать внутри автомобиля мощную естественную тягу. И делается это буквально за минуту.

Что нужно сделать

Метод работает так: открывается одно из задних окон автомобиля (например, со стороны водителя), а затем — с противоположной стороны — несколько раз быстро открывается и закрывается передняя дверь. Если открылось заднее окно слева, значит, "качать" воздух нужно дверью спереди справа. Несколько движений — и внутри появляется заметный поток.

Смысл в том, что так создаётся искусственная вентиляция. Горячий воздух вытесняется наружу через открытое окно, а свежий затягивается внутрь. Салон буквально проветривается. И когда после этого включается кондиционер, охлаждение идёт гораздо быстрее.

Почему это работает

Автомобиль — это герметичная капсула. Без движения воздуха жара из него просто так не выйдет. Резкое открытие и закрытие двери создаёт волны давления, которые выталкивают застойный воздух и запускают циркуляцию. Работает особенно эффективно, если машина стоит на улице без тени, и температура внутри уже зашкаливает.

Метод особенно полезен перед тем, как садиться в салон. Сделав всего несколько простых движений, можно снизить температуру воздуха внутри на ощутимые 5-7 градусов ещё до запуска двигателя.

В каких случаях особенно полезно

Этот способ особенно пригодится в следующих ситуациях:

  • если автомобиль долго стоял на солнце;

  • если кондиционер слабо работает или перегружен;

  • если в машине предстоит поездка с детьми;

  • если нужно быстро сбить температуру без запуска двигателя;

  • если вы просто не хотите дышать горячим воздухом с первых минут движения.

Проверить эффект можно сразу: достаточно попробовать сесть в салон до и после манипуляций. Разница чувствуется моментально.

Можно использовать не только в машине

Интересно, что тот же принцип работает и в других замкнутых пространствах. В маленькой душной комнате можно открыть одно окно и несколько раз "прокачать" воздух, хлопая дверью. Эффект — как от вентилятора: воздух начинает двигаться, свежесть ощущается уже через секунды.

Метод применим и в квартирах, и в офисах, и даже в подсобках — особенно там, где нет кондиционера или вентиляции, а проветрить быстро всё равно нужно.

Просто, быстро и без техники

В жару важно не только комфорт, но и безопасность. Этот способ не требует никаких приборов, его можно использовать в любом автомобиле, в любое время. Всё, что нужно — немного физических усилий и базовое понимание, как ведёт себя воздух в замкнутом пространстве. И если сделать это до запуска двигателя, кондиционеру останется гораздо меньше работы.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Отар Кушанашвили в шокирующем видео: бегает голым и вспоминает Шамана

Отар Кушанашвили шокировал сеть столь откровенным видео, вспоминая о раскрепощённых временах. Как он сравнил себя с новым поколением?

Кушанашвили вспомнил о былой свободе и пообещал не огорчать Мизулину
Собчак пожаловалась на известного человека, который пришёл на интервью пьяным
Собчак разгромила нетрезвую звезду на интервью: ты дурак что ли?
Настя Ивлеева открывает секрет: где искать мужа?
Лолита Милявская на фоне долгостроя: почему её образ вызвал шквал критики в Сети?
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Пророчество на 7 лет вперёд: как предсказание изменило жизнь экс-жены Джигарханяна
20 июля: День торта, шахмат и Московского Кремля
19 июля: Догмат о непогрешимости, Шипка и Плевна
19 июля: Догмат о непогрешимости, Шипка и Плевна
Последние материалы
Генерал Фройдинг призвал ударить по России
Украинский военнопленный призвал сослуживцев сдаваться в плен России
Продукты, ускоряющие выпадение волос: трихологи составили список вредителей
Эффективная чистка вытяжки без химии: использование пищевой соды для удаления жира и грязи
В России в начале 20 века использовали рыбу вместо дров — архивные данные
Йога, тайцзи, ходьба и бег трусцой могут быть лучшим выбором при бессоннице
Как поливать огород после затопления — инструкция от агрономов
Принудительная вентиляция помогает снизить температуру в машине
Салат из жареных кабачков: свежий рецепт для лета
Врач назвал лимфодренажные прыжки безопасным способом борьбы с отеками
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.