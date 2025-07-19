Переоделись и подорожали: что не так с автомобилями Solaris, которые выдают за новинку

Новые Solaris повторяют Hyundai и Kia по конструкции, но стоят дороже

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Российский авторынок за последние годы пережил кардинальную трансформацию. Ушли привычные корейские бренды — Hyundai и Kia, их место заняли марки, о которых ещё недавно мало кто слышал. На фоне этой смены декораций особенно интригует появление автомобилей с шильдиком Solaris. Что это за машины, как они связаны с прежними моделями и чего ждать от них в эксплуатации?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Kia Rio 4 2025

Завод остался — машины вернулись

После ухода Hyundai и Kia из России петербургский завод, где ранее собирали популярные модели, оказался в подвешенном состоянии. Однако на предприятии сохранились внушительные складские запасы — около 60 тысяч комплектов для сборки. Весной 2024 года производство было возобновлено, но уже под новым брендом — Solaris.

Первым в продажу поступил седан Solaris HS, по сути идентичный прежнему Hyundai Solaris. Следом появился кроссовер Solaris HC — это хорошо знакомая Creta с новым логотипом. Но самый заметный "камбэк" связан с бывшими моделями Kia Rio, которые теперь называются Solaris KRS и KRX. Седан получил индекс KRS, а версия с увеличенным дорожным просветом — KRX. Обе модели доступны у дилеров по всей России, хоть пока и в ограниченных комплектациях.

Тот же мотор, те же привычки

Независимо от индекса, обе версии оснащаются давно известным в России бензиновым двигателем объёмом 1,6 литра и мощностью 123 л. с. Это один из самых проверенных и неприхотливых моторов на рынке. Он построен по классической схеме с распределённым впрыском, цепным приводом ГРМ и без турбонаддува, что делает его устойчивым к топливу сомнительного качества и упрощает обслуживание.

Ранее у этих двигателей были проблемы с катализатором, но производитель заявляет, что недостаток устранён. Формально мотор допускает заправку АИ-92, однако из-за высокой степени сжатия (10,5) оптимальным считается АИ-95 — он обеспечивает более стабильную работу и меньший риск детонации.

Только "автомат" — и ничего больше

Важная особенность новых Solaris KRS и KRX — отсутствие "механики". На старте продаж машины доступны исключительно с классическим 6-ступенчатым гидромеханическим автоматом. Это может огорчить сторонников ручной трансмиссии, но всё же важно другое: производитель отказался от вариатора, что сегодня редкость в бюджетном сегменте.

Эта коробка давно используется в модели Rio и отлично зарекомендовала себя по надёжности. При регулярной замене масла она легко проходит 250-300 тысяч километров без серьёзных нареканий.

Что в базовой и топовой версиях

Даже в "начинке" Solaris сохранили узнаваемые черты прежних Kia и Hyundai. В базовой комплектации водитель получает подогрев передних сидений и зеркал, обогрев руля, кондиционер и многофункциональный руль с регулировками.

Максимальная версия отличается богатым набором опций: бесключевой доступ, кожаный салон, парктроники, датчик света, подогрев всех сидений и легкосплавные диски. То есть по оснащению Solaris KRX в "топе" вполне способен конкурировать с более дорогими кроссоверами китайского производства.

Внешне всё как раньше, но гарантии другие

С точки зрения внешности и кузова Solaris KRS и KRX ничем не отличаются от прежних Rio. Более того, производитель утверждает, что сохранил прежние антикоррозийные технологии. Однако опыт владельцев показывает: эти машины не прощали сколов и царапин — любое повреждение лакокрасочного покрытия со временем превращалось в ржавчину. Поэтому без дополнительной обработки и регулярного ухода не обойтись.

Но главный минус — сокращение гарантийного срока. Если раньше Kia предлагала 5 лет или 150 тыс. км пробега, то теперь — лишь 3 года или 100 тысяч. Это стало неожиданностью, ведь ни конструкция, ни поставщики комплектующих не изменились. Причины такого решения официально не озвучены.

Цена новой реальности

Ценовая политика тоже изменилась. Базовая версия седана Solaris KRS теперь стоит 1 750 000 рублей. За топовую комплектацию покупателю придётся выложить до 2,485 млн рублей. Кросс-версия KRX в топе обойдётся ещё дороже — 2,586 млн рублей.

Такие суммы заметно превышают стоимость прежних Rio, и это неудивительно: машины идут по новой схеме, под новым брендом, в условиях изменённой логистики. И хотя сборка ведётся в России, фактор параллельного импорта комплектующих влияет на конечную цену.

Solaris под новыми индексами — это не китайская подделка под корейский бренд, а фактически те же Kia и Hyundai, только без громкого имени. Их сильные стороны остались прежними: проверенные агрегаты, добротный салон, устойчивое поведение на дороге и простота в обслуживании. Однако покупателю придётся смириться с урезанной гарантией, отсутствием механической коробки и повышенной ценой.

По сути, российские автомобилисты получили возможность снова сесть за руль хорошо знакомых машин — пусть и под другим названием.

Уточнения

Kia Corporation — южнокорейская автомобилестроительная компания, второй автопроизводитель в Республике Корея.

