Поспал и заплатил штраф: как правильно заночевать в машине и не нарушить закон в разных странах

Эксперты рассказали правила, которые нужно знать перед ночевкой в машине

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Сон в машине может быть удобным и, что немаловажно, экономичным решением во время длительных путешествий. Однако прежде чем выбрать этот способ отдыха, важно разобраться, легально ли это в разных странах и какие существуют правила безопасности для комфортной и безопасной ночёвки в автомобиле.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мужчина спит в машине

Сон в машине в России: что говорит закон

В России нет чётких законов, регулирующих ночёвку в машине. Это означает, что, согласно принципу "что не запрещено, то разрешено", ночёвка в машине законна. Однако важно помнить, что на парковках и в общественных местах могут действовать местные ограничения. Например, запрещено ставить машину в неположенных местах или блокировать проезд.

Для комфортного отдыха в машине в России стоит соблюдать простые меры предосторожности, такие как закрытие окон, выключение двигателя и наличие сигнализации. Кроме того, выбирайте места, где другие водители тоже часто останавливаются, чтобы избежать неприятных ситуаций.

Как обстоят дела с ночёвкой в машине в Европе

В Европе правила могут значительно отличаться в зависимости от страны. Германия, например, разрешает ночёвку в машине на парковках вдоль шоссе, в лесах и на обочинах дорог, но не более одной ночи. При этом важно соблюдать расстояние в 150 м от жилых домов и не оставлять машину с работающим двигателем. Это означает, что использование кондиционера во время сна, если двигатель работает, запрещено. В противном случае вас могут оштрафовать на 80 евро.

В странах как Бельгия и Нидерланды ситуация намного строже: ночёвка в машине запрещена за пределами кемпингов и специально отведённых для этого мест. Точно такие же ограничения действуют в Австрии и Швейцарии. Поэтому, если планируете отдых в этих странах, заранее уточните, где можно ночевать в машине без риска попасть под штраф.

Безопасность: не стоит недооценивать риски

Хотя сон в машине может показаться удобным и практичным решением, безопасность всегда должна быть на первом месте. Выбор места для ночлега имеет огромное значение. Безлюдные парковки, особенно в городских районах, могут быть небезопасными. Лучше выбирать заправки, парковки при гостиницах или места, где другие водители тоже часто останавливаются для ночёвки.

Перед тем как лечь спать, обязательно проверьте, что все двери и окна в автомобиле закрыты. Оставьте небольшой зазор для вентиляции, чтобы не создавать парниковый эффект. Если у вас есть сигнализация, обязательно включите её, чтобы гарантировать свою безопасность на стоянке.

Заключение: как подготовиться к ночёвке в машине

Если вы решите ночевать в машине, стоит заранее позаботиться о месте для стоянки, проверить местные законы, а также принять все меры безопасности. Ночёвка в машине может стать отличным способом сэкономить деньги на путешествиях, но важно помнить, что безопасность и законность всегда должны быть на первом месте.

Уточнения

Маши́на (лат. machina «устройство, конструкция» ← др.-греч. μηχανή «приспособление, способ») — техническое устройство, выполняющее механические движения (см. уточнение ниже) для преобразования энергии, материалов и информации.

