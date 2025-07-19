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Успокойтесь: вот какие мифы о вождении могут довести до аварий и испортить вашу безопасность

5 мифов о вождении, которые могут стать причиной ДТП
3:57
Авто

Каждый водитель сталкивается с различными мифами и неписаными правилами, которые, как кажется, помогают избежать аварий и повысить безопасность. Однако на практике эти заблуждения могут стать причиной неприятных ситуаций на дороге. Водители часто ошибаются, полагаясь на мифы, что приводит к потерям контроля, заносам и авариям. Эксперты объясняют, почему некоторые распространённые правила абсолютно неверны.

Вид из салона летом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Вид из салона летом

Миф 1: Полное нажатие на тормоза — безопасно

Многие водители уверены, что если нажать на тормоза полностью, это обеспечит безопасное и быстрое остановление автомобиля. Однако автомобильные эксперты утверждают, что это не так. В таких ситуациях можно потерять контроль над машиной. Особенно это опасно для автомобилей, не оснащённых ABS (системой антиблокировки тормозов). Даже с ABS, на мокром покрытии торможение может привести к заносу. Важно помнить, что тормозить следует плавно, постепенно увеличивая силу давления, чтобы избежать нежелательных последствий.

Миф 2: Аварийка вместо противотуманных фар

Водители могут думать, что мигание аварийной сигнализацией сделает их более заметными на дороге. Однако это может сбить с толку других участников движения, так как они не смогут точно понять, стоит ли автомобиль или он движется. Особенно это актуально в условиях плохой видимости, например, ночью или в дождь. Эксперты советуют использовать противотуманные фары, которые дают чёткий контур машины и заметны для других водителей. Мигающие огни не помогают и даже могут увеличить риск столкновения.

Миф 3: Правило трёх секунд

Согласно старому правилу, безопасная дистанция между автомобилями должна быть такой, чтобы за 3 секунды можно было преодолеть это расстояние. Однако в условиях мокрого асфальта, на высокой скорости или в загруженном потоке это правило уже не работает. Эксперты считают, что трёх секунд может быть недостаточно для безопасного торможения. Если вы едете на скорости 120 км/ч, то расстояние, которое вы проедете за 3 секунды, будет слишком коротким для того, чтобы эффективно остановиться. В темное время суток или при обгоне грузовиков следует соблюдать большую дистанцию.

Миф 4: Полный привод предотвращает занос

Многие водители уверены, что полный привод их автомобиля предотвращает занос. Однако это миф. Полный привод действительно помогает при старте и разгоне, особенно на сложных участках дороги. Однако при торможении или резких поворотах на льду полный привод не даёт преимуществ и может даже ухудшить ситуацию. В таких условиях важно соблюдать осторожность и плавность движений.

Миф 5: Резкие повороты для обгона на высокой скорости — нормально

Некоторые водители считают, что резкий поворот на высокой скорости поможет им быстро обогнать медленный автомобиль. Однако это может привести к потере контроля над автомобилем и серьёзным последствиям, включая столкновение. Эксперты настоятельно рекомендуют избегать подобных манёвров, особенно на высокой скорости.

Миф 6: Опытный водитель всегда контролирует ситуацию

Многие водители с большим стажем уверены, что они всегда могут контролировать ситуацию на дороге. Однако опыт не гарантирует успех в сложных условиях. Многие аварии происходят именно потому, что водитель слишком уверен в себе и думает: "Я справлюсь". Но законы механики и дорожные условия могут быстро изменить ситуацию, и даже опытный водитель не всегда способен избежать неприятных последствий.

Уточнения

Миф (от др.-греч. μῦθος — сказание, предание) — символический нарратив (повествование), служащее для носителя объяснением реальности.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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