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Комфорт без трат: этот режим кондиционера экономит до литра на сотню — проверьте свою настройку

Почему летом кондиционер в авто повышает нагрузку на двигатель?
Авто

Летом кондиционер в машине — настоящая палочка-выручалочка. Но за приятную прохладу приходится платить: растёт расход топлива. Чтобы не превратить комфортную поездку в постоянный визит на АЗС, полезно понимать, как именно кондиционер влияет на двигатель — и как свести затраты к минимуму.

кондиционер
Фото: Freepik by stefamerpik is licensed under Рublic domain
кондиционер

Компрессор кондиционера создаёт дополнительную нагрузку на мотор, а значит, требует больше топлива. В городском режиме расход топлива может вырасти на 10–20%, если работает кондиционер. На трассе эффект заметен меньше, но он всё равно есть.

Особенно «прожорлив» кондиционер в пробках, на малых скоростях, при стартах и остановках, а также при движении в гору. В таких условиях и без того загруженный двигатель начинает трудиться на износ.

Простые советы по экономии

  1. Проветривайте салон перед поездкой. Откройте двери или окна хотя бы на минуту — температура внутри упадёт, и кондиционер не будет работать с максимальной нагрузкой с самого начала.
  2. Используйте режим рециркуляции. Современные климат-системы умеют охлаждать уже прохладный воздух внутри, а не нагнетают жару с улицы.
  3. Не выставляйте температуру на минимум. По данным Канадской организации по природным ресурсам, разница между 16°C и 23°C — это лишние пол-литра на 100 км. И 22–24°C вполне достаточно, чтобы было комфортно.

А что с окнами

Многие водители летом предпочитают просто открыть окна. Но важно помнить: на скоростях выше 80 км/ч это создаёт сильное аэродинамическое сопротивление, и топливо начинает улетать даже быстрее, чем при работе кондиционера. Так что на трассе лучше включать кондиционер, но на умеренной мощности.

Следите за техникой

Эффективность работы кондиционера во многом зависит от его состояния. Грязные фильтры, недостаток хладагента или старый компрессор заставляют систему работать интенсивнее. Регулярное обслуживание помогает избежать лишнего расхода топлива.

Маленькие хитрости водителей

Некоторые автолюбители выключают кондиционер во время обгона или на подъёмах, чтобы вся мощность мотора шла в колёса. Это помогает экономить топливо в самые напряжённые моменты поездки.

Разница в расходе между комфортной температурой (около 23°C) и охлаждением «на максимум» достигает до 1 литра на 100 км. Разница, которую легко почувствовать на кошельке.

Как найти свой идеальный режим

Всё просто: смотрите на бортовой компьютер. Наблюдайте за расходом при разных режимах и температуре. Как правило, разница в 5–7°C между уличной температурой и салоном даёт баланс между комфортом и экономией.

Небольшие корректировки в привычках вождения и настройках климат-контроля позволяют наслаждаться прохладой, не превращая каждую поездку в растрату. И это не требует жертв — только разумного подхода.

Уточнения

Кондиционе́р — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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