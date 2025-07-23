Когда авто служит десятилетиями: машины, которые переживают и кризисы, и владельцев

В эпоху, когда даже новые машины с трудом "доживают" до конца гарантии, отдельные модели опровергают стереотипы. Эти автомобили становятся семейной ценностью и остаются на ходу спустя десятилетия. Исследование iSeeCars охватило более 750 тысяч отзывов автовладельцев, и на его основе был составлен рейтинг самых надёжных и долговечных машин, с которыми владельцы не готовы расстаться даже спустя 20 лет.
Toyota Highlander — это кроссовер, который уверенно сохраняет эксплуатационные качества даже после 300 тысяч километров пробега. Высокая выносливость, отсутствие серьёзных проблем с обслуживанием и общая надёжность сделали его настоящим "домашним любимцем" у американских семей. По статистике, каждый пятый владелец (20%) продолжает ездить на Highlander спустя два десятилетия после покупки.
Honda Pilot — это универсальный автомобиль для семьи, отличающийся просторным салоном и технологичной системой полного привода iVTM-4. Он сочетает комфорт и практичность, справляясь с дальними поездками и сложными дорожными условиями. Более 15% владельцев продолжают использовать Pilot спустя 20 лет — замена просто не требуется.
Honda CR-V — воплощение практичности и надёжности. Особенной популярностью пользуется модификация с 2,4-литровым двигателем на 190 л. с., известная своей неприхотливостью. Экономичный, удобный в обслуживании и надёжный — CR-V остаётся в строю у 13% владельцев на протяжении более двух десятилетий.
В список самых выносливых моделей также вошли:
Subaru Forester - 13%
Toyota RAV4 - 12,7%
Toyota Prius - 12,3%
Toyota 4Runner - 11,9%
Эти модели доказали, что даже в условиях ежедневной эксплуатации можно сохранить машину в идеальном состоянии, если она изначально сделана на совесть.
Toyota - японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе.
Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.