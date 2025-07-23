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Когда авто служит десятилетиями: машины, которые переживают и кризисы, и владельцев

Рейтинг долгожителей: Toyota и Honda доминируют по сроку эксплуатации машин
2:19
Авто

В эпоху, когда даже новые машины с трудом "доживают" до конца гарантии, отдельные модели опровергают стереотипы. Эти автомобили становятся семейной ценностью и остаются на ходу спустя десятилетия. Исследование iSeeCars охватило более 750 тысяч отзывов автовладельцев, и на его основе был составлен рейтинг самых надёжных и долговечных машин, с которыми владельцы не готовы расстаться даже спустя 20 лет.

Toyota Grand Highlander
Фото: Toyota is licensed under Free More info
Toyota Grand Highlander

Toyota Highlander: символ надёжности

Toyota Highlander — это кроссовер, который уверенно сохраняет эксплуатационные качества даже после 300 тысяч километров пробега. Высокая выносливость, отсутствие серьёзных проблем с обслуживанием и общая надёжность сделали его настоящим "домашним любимцем" у американских семей. По статистике, каждый пятый владелец (20%) продолжает ездить на Highlander спустя два десятилетия после покупки.

Honda Pilot: мини-дом на колёсах

Honda Pilot — это универсальный автомобиль для семьи, отличающийся просторным салоном и технологичной системой полного привода iVTM-4. Он сочетает комфорт и практичность, справляясь с дальними поездками и сложными дорожными условиями. Более 15% владельцев продолжают использовать Pilot спустя 20 лет — замена просто не требуется.

Honda CR-V: компактный и живучий

Honda CR-V — воплощение практичности и надёжности. Особенной популярностью пользуется модификация с 2,4-литровым двигателем на 190 л. с., известная своей неприхотливостью. Экономичный, удобный в обслуживании и надёжный — CR-V остаётся в строю у 13% владельцев на протяжении более двух десятилетий.

Другие "долгожители"

В список самых выносливых моделей также вошли:

  • Subaru Forester - 13%

  • Toyota RAV4 - 12,7%

  • Toyota Prius - 12,3%

  • Toyota 4Runner - 11,9%

Эти модели доказали, что даже в условиях ежедневной эксплуатации можно сохранить машину в идеальном состоянии, если она изначально сделана на совесть.

Уточнения

Toyota - японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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