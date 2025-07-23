Полицейская машина мигает, но едет тихо: что значит этот режим и чего ждать водителю

ДПС используют мигающий синий свет для проезда по выделенке без штрафа

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Многие водители замечают на дорогах странную картину: патрульные автомобили ДПС движутся с включёнными мигалками, но без звуковой сирены. Это вызывает недоумение — ведь по логике, если сирены нет, зачем включать проблесковый маячок? Ответ скрывается в нюансах дорожных правил и практике сотрудников полиции.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Патрульная машина ДПС

Мигалки без звука: зачем это нужно

Согласно ПДД, включённый световой сигнал без звукового не даёт полицейским формальных преимуществ. Тем не менее, патрули часто используют такой режим — и не случайно. Водители, видя мигающий синий маячок, как правило, уступают дорогу, даже если сирена молчит. Это позволяет экипажу ДПС быстро и спокойно маневрировать, не создавая лишнего шума и не привлекая излишнего внимания.

Подобный подход особенно уместен при следовании к месту происшествия, когда нужна оперативность, но без эффектности. Кроме того, включённые мигалки позволяют использовать выделенные полосы, предназначенные для общественного транспорта. Без них даже полицейский автомобиль рискует получить штраф за проезд по "выделенке".

Когда добавляют сирену

Звуковой сигнал используется в исключительных случаях - при движении через плотный поток, пробки или проезде на красный свет. Тогда к световому сигналу добавляется краткое звуковое оповещение, чтобы побудить водителей уступить дорогу.

Иногда сирену включают буквально на несколько секунд — этого хватает, чтобы среагировал ближайший водитель, не создавая лишнего шума для остальных.

Есть и риски

Однако езда на красный свет только с включёнными мигалками и без сирены может быть опасной. Водители с других направлений просто не ожидают, что на перекрёстке может выскочить машина ДПС, и не успевают среагировать. Это повышает риск ДТП, особенно в плохую видимость или при интенсивном движении.

Уточнения

Дорожно-патрульная служба - структурное подразделение Государственной инспекции.

