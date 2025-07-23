Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как заменить хлеб сырыми кабачками: советы диетолога А. Дюваль
Окружение Собчак обсуждает роль телеведущей в присвоении звания Богомолову
Кембриджский университет: новые запахи стимулируют когнитивную активность собак
Преобразите помидоры с помощью простой подкормки для крупных и сочных плодов
Как сделать бюджетный ремонт в старой квартире: советы по обновлению интерьера
Ральф Шютцхольд: фазовые переходы Вселенной можно изучать на кремнии
Рейтинг долгожителей: Toyota и Honda доминируют по сроку эксплуатации машин
HuffPost: йога вечером помогает улучшить качество сна — данные Университета Джона Хопкинса
Психолог о союзе Кудрявцевой и Макарова: Роль спасателя и эмоциональная незрелость

Полицейская машина мигает, но едет тихо: что значит этот режим и чего ждать водителю

ДПС используют мигающий синий свет для проезда по выделенке без штрафа
2:04
Авто

Многие водители замечают на дорогах странную картину: патрульные автомобили ДПС движутся с включёнными мигалками, но без звуковой сирены. Это вызывает недоумение — ведь по логике, если сирены нет, зачем включать проблесковый маячок? Ответ скрывается в нюансах дорожных правил и практике сотрудников полиции.

Патрульная машина ДПС
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Патрульная машина ДПС

Мигалки без звука: зачем это нужно

Согласно ПДД, включённый световой сигнал без звукового не даёт полицейским формальных преимуществ. Тем не менее, патрули часто используют такой режим — и не случайно. Водители, видя мигающий синий маячок, как правило, уступают дорогу, даже если сирена молчит. Это позволяет экипажу ДПС быстро и спокойно маневрировать, не создавая лишнего шума и не привлекая излишнего внимания.

Подобный подход особенно уместен при следовании к месту происшествия, когда нужна оперативность, но без эффектности. Кроме того, включённые мигалки позволяют использовать выделенные полосы, предназначенные для общественного транспорта. Без них даже полицейский автомобиль рискует получить штраф за проезд по "выделенке".

Когда добавляют сирену

Звуковой сигнал используется в исключительных случаях - при движении через плотный поток, пробки или проезде на красный свет. Тогда к световому сигналу добавляется краткое звуковое оповещение, чтобы побудить водителей уступить дорогу.

Иногда сирену включают буквально на несколько секунд — этого хватает, чтобы среагировал ближайший водитель, не создавая лишнего шума для остальных.

Есть и риски

Однако езда на красный свет только с включёнными мигалками и без сирены может быть опасной. Водители с других направлений просто не ожидают, что на перекрёстке может выскочить машина ДПС, и не успевают среагировать. Это повышает риск ДТП, особенно в плохую видимость или при интенсивном движении.

Уточнения

Дорожно-патрульная служба - структурное подразделение Государственной инспекции.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
История, скрытая под шумом рынков: мегаполис, в котором прошлое — не экспонат, а сосед

Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.

Манила включена в список крупнейших мегаполисов Юго-Восточной Азии — гиды
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
Странные, лучше сказать, безобразные факты творятся на пункте №4 при 2-й трудколонии… — писала газета К трудовому общежитию 22 июля 1962 года
23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Последние материалы
Как заменить хлеб сырыми кабачками: советы диетолога А. Дюваль
Окружение Собчак обсуждает роль телеведущей в присвоении звания Богомолову
Кембриджский университет: новые запахи стимулируют когнитивную активность собак
Преобразите помидоры с помощью простой подкормки для крупных и сочных плодов
Как сделать бюджетный ремонт в старой квартире: советы по обновлению интерьера
Ральф Шютцхольд: фазовые переходы Вселенной можно изучать на кремнии
Рейтинг долгожителей: Toyota и Honda доминируют по сроку эксплуатации машин
Саммиту Китай — Евросоюз предрекли полный провал
HuffPost: йога вечером помогает улучшить качество сна — данные Университета Джона Хопкинса
Психолог о союзе Кудрявцевой и Макарова: Роль спасателя и эмоциональная незрелость
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.