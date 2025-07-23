Технологии стали умнее водителей: камера фиксирует всё, а вы даже не замечаете

Маскировка номеров бесполезна: ИИ распознаёт авто по кузову, фарам и теням

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Когда водитель получает уведомление о нарушении ПДД через "Госуслуги", первое, что бросается в глаза, — это не слишком чёткое фото. Возникает логичный вопрос: можно ли обмануть камеру, если она снимает так "плохо"? Увы, всё гораздо сложнее, чем кажется.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) камеры фиксации нарушений

Почему фото выглядят размытыми

Камеры фиксации нарушений делают снимки в высоком разрешении, но при отправке в личный кабинет или на бумаге используется сжатая копия. Это делается для экономии трафика и ресурсов — оригинал хранится на сервере и доступен только инспекторам.

Система Паутина видит всё

Инспекторы работают с системой "Паутина" — централизованной платформой, где отображаются оригинальные фото и метаданные: точное время, координаты, скорость, номер трассы и направление движения. Эти изображения обладают максимальной детализацией, что делает попытки "обмануть" систему бессмысленными.

Маскировка номеров — не выход

Некоторые водители идут на ухищрения: заклеивают номера плёнкой, царапают символы или используют антибликовые покрытия. На деле камеры легко справляются с такими манипуляциями. Более того, системы оснащены искусственным интеллектом, который распознаёт номер не только по символам, но и по цвету кузова, модели авто, форме фар, расположению таблички и даже теням на рельефных цифрах.

Условия съёмки не имеют значения

Камеры оснащены инфракрасной подсветкой, подогреваемыми и защищёнными объективами. Они фиксируют нарушения в любую погоду и в любое время суток - будь то снегопад, ливень или ночная трасса. Угол наклона, грязь на номере или погодные помехи не мешают точной идентификации.

Единственный способ не получить штраф

На фоне всех технологических решений один вариант всё же остаётся безотказным — соблюдать правила дорожного движения. Это единственный гарантированный способ не увидеть "письмо счастья" в своём почтовом ящике.

Уточнения

Штраф - узаконенное наказание за правонарушение.

