Технологии стали умнее водителей: камера фиксирует всё, а вы даже не замечаете

Когда водитель получает уведомление о нарушении ПДД через "Госуслуги", первое, что бросается в глаза, — это не слишком чёткое фото. Возникает логичный вопрос: можно ли обмануть камеру, если она снимает так "плохо"? Увы, всё гораздо сложнее, чем кажется.
Камеры фиксации нарушений делают снимки в высоком разрешении, но при отправке в личный кабинет или на бумаге используется сжатая копия. Это делается для экономии трафика и ресурсов — оригинал хранится на сервере и доступен только инспекторам.
Инспекторы работают с системой "Паутина" — централизованной платформой, где отображаются оригинальные фото и метаданные: точное время, координаты, скорость, номер трассы и направление движения. Эти изображения обладают максимальной детализацией, что делает попытки "обмануть" систему бессмысленными.
Некоторые водители идут на ухищрения: заклеивают номера плёнкой, царапают символы или используют антибликовые покрытия. На деле камеры легко справляются с такими манипуляциями. Более того, системы оснащены искусственным интеллектом, который распознаёт номер не только по символам, но и по цвету кузова, модели авто, форме фар, расположению таблички и даже теням на рельефных цифрах.
Камеры оснащены инфракрасной подсветкой, подогреваемыми и защищёнными объективами. Они фиксируют нарушения в любую погоду и в любое время суток - будь то снегопад, ливень или ночная трасса. Угол наклона, грязь на номере или погодные помехи не мешают точной идентификации.
На фоне всех технологических решений один вариант всё же остаётся безотказным — соблюдать правила дорожного движения. Это единственный гарантированный способ не увидеть "письмо счастья" в своём почтовом ящике.
Штраф - узаконенное наказание за правонарушение.
Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.