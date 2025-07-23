Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Собаки используют нос для исследования мира, помогая себе ориентироваться
Учёные пересматривают эволюцию цветковых растений после открытия Othniophyton elongatum
Подсыпайте огурцы золой и горчицей каждые две недели для сладких и сочных плодов
Топ-10 фриланс-профессий: каков доход и какие возможности открываются в 2025 году
Рецепт капустной лепешки с яйцом и сыром: сытное блюдо за 15 минут
Маскировка номеров бесполезна: ИИ распознаёт авто по кузову, фарам и теням
Налог при продаже единственного жилья: что важно знать для освобождения от уплаты
Питание, разминка и водный баланс способствуют эффективности уличных тренировок — тренеры
Врачи предупреждают о бактерии Vibrio в Турции: меры предосторожности

Бутылки на колёсах фур — не безумие, а проверенный лайфхак опытных дальнобойщиков

Бутылки на колёсах грузовиков помогают отслеживать оси и работу тормозов
2:05
Авто

Зимой на колёсах грузовиков можно заметить нечто странное — пластиковые бутылки, закреплённые на болтах дисков. На первый взгляд — курьёз, но за этой нестандартной доработкой стоит вполне прагматичный расчёт. Несмотря на риск штрафа, некоторые дальнобойщики используют этот метод в особых ситуациях.

Грузовик
Фото: Designed by Freepik by vwalakte, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Грузовик

Зачем крепят бутылки на колёса

Пластиковые бутылки — это не элемент декора. Чаще всего водители надевают их на выступающие болты колёсных дисков. Благодаря лёгкости материала, бутылки не отлетают даже на кочках, и хорошо выдерживают воздействие центробежной силы. Их задача — визуальное расширение габаритов задней оси.

Особенно это полезно при манёврах в узких пространствах: задняя ось полуприцепа находится вне зоны видимости водителя, а бутылки позволяют лучше понимать, где именно она проходит. Это снижает риск зацепить бордюр, столб или другую машину.

Индикатор тормозов и осей

Вторая функция — проверка работы тормозной системы. В грузовиках с пневматическими тормозами нередки случаи блокировки колёс после долгой стоянки. Бутылки позволяют увидеть, вращаются ли колёса — если остаются неподвижны, тормоза заблокированы.

Также бутылки помогают визуально следить за работой подъёмной оси. Многие фуры автоматически поднимают одну из осей при движении без груза — это снижает сопротивление качению и экономит топливо. Бутылки ясно показывают, крутится ли колесо, или оно не работает как должно.

Но есть нюанс

Использование таких индикаторов противоречит правилам. По статье 12.5 КоАП РФ, любые самодельные конструкции, установленные на внешних элементах авто, могут быть расценены как нарушение. Поэтому опытные водители используют этот метод только в отдельных случаях — например, в пути по гололёду или при сложных манёврах.

Уточнения

Дальнобо́йщик - просторечное название профессии водителей грузовых автомобилей, занимающихся грузоперевозками на большие расстояния.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
История, скрытая под шумом рынков: мегаполис, в котором прошлое — не экспонат, а сосед

Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.

Манила включена в список крупнейших мегаполисов Юго-Восточной Азии — гиды
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
Странные, лучше сказать, безобразные факты творятся на пункте №4 при 2-й трудколонии… — писала газета К трудовому общежитию 22 июля 1962 года
23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Последние материалы
Собаки используют нос для исследования мира, помогая себе ориентироваться
Учёные пересматривают эволюцию цветковых растений после открытия Othniophyton elongatum
Подсыпайте огурцы золой и горчицей каждые две недели для сладких и сочных плодов
Топ-10 фриланс-профессий: каков доход и какие возможности открываются в 2025 году
Рецепт капустной лепешки с яйцом и сыром: сытное блюдо за 15 минут
Маскировка номеров бесполезна: ИИ распознаёт авто по кузову, фарам и теням
Налог при продаже единственного жилья: что важно знать для освобождения от уплаты
Питание, разминка и водный баланс способствуют эффективности уличных тренировок — тренеры
Врачи предупреждают о бактерии Vibrio в Турции: меры предосторожности
Момоа в тени: сын покорил Дюну 3 без единой подсказки отца
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.