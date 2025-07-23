Бутылки на колёсах фур — не безумие, а проверенный лайфхак опытных дальнобойщиков

Бутылки на колёсах грузовиков помогают отслеживать оси и работу тормозов

2:05 Your browser does not support the audio element. Авто

Зимой на колёсах грузовиков можно заметить нечто странное — пластиковые бутылки, закреплённые на болтах дисков. На первый взгляд — курьёз, но за этой нестандартной доработкой стоит вполне прагматичный расчёт. Несмотря на риск штрафа, некоторые дальнобойщики используют этот метод в особых ситуациях.

Фото: Designed by Freepik by vwalakte, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Грузовик

Зачем крепят бутылки на колёса

Пластиковые бутылки — это не элемент декора. Чаще всего водители надевают их на выступающие болты колёсных дисков. Благодаря лёгкости материала, бутылки не отлетают даже на кочках, и хорошо выдерживают воздействие центробежной силы. Их задача — визуальное расширение габаритов задней оси.

Особенно это полезно при манёврах в узких пространствах: задняя ось полуприцепа находится вне зоны видимости водителя, а бутылки позволяют лучше понимать, где именно она проходит. Это снижает риск зацепить бордюр, столб или другую машину.

Индикатор тормозов и осей

Вторая функция — проверка работы тормозной системы. В грузовиках с пневматическими тормозами нередки случаи блокировки колёс после долгой стоянки. Бутылки позволяют увидеть, вращаются ли колёса — если остаются неподвижны, тормоза заблокированы.

Также бутылки помогают визуально следить за работой подъёмной оси. Многие фуры автоматически поднимают одну из осей при движении без груза — это снижает сопротивление качению и экономит топливо. Бутылки ясно показывают, крутится ли колесо, или оно не работает как должно.

Но есть нюанс

Использование таких индикаторов противоречит правилам. По статье 12.5 КоАП РФ, любые самодельные конструкции, установленные на внешних элементах авто, могут быть расценены как нарушение. Поэтому опытные водители используют этот метод только в отдельных случаях — например, в пути по гололёду или при сложных манёврах.

Уточнения

Дальнобо́йщик - просторечное название профессии водителей грузовых автомобилей, занимающихся грузоперевозками на большие расстояния.

