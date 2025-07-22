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Автомат ломается не внезапно: вы просто не замечаете главные сигналы перегрева

Рекомендация специалистов: менять масло в автомате каждые 40–60 тысяч км
Авто

Автоматическая коробка передач (АКПП) — сложный и дорогой агрегат, который при правильной эксплуатации может служить долгие годы. Но даже надёжные трансмиссии выходят из строя, если водитель игнорирует базовые рекомендации. Причём часто поломки случаются не по злому умыслу, а из-за банального отсутствия опыта.

коробка передач
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
коробка передач

Следите за радиатором охлаждения АКПП

Классическая "автомат" — сложная инженерная конструкция, работающая при высоких нагрузках. Чтобы избежать перегрева, в системе предусмотрен отдельный радиатор для охлаждения трансмиссионной жидкости. Однако многие водители забывают, что он тоже требует ухода. Загрязнение радиатора снижает его эффективность, провоцируя перегрев масла. А перегретая жидкость теряет смазывающие свойства, что может привести к выходу из строя всей коробки передач.

Осторожнее с защитой картера

Металлическая защита двигателя — полезная вещь, особенно при езде по плохим дорогам. Но если она полностью перекрывает вентиляционные отверстия внизу моторного отсека, это может нарушить теплообмен. В жару, особенно в городских пробках, такая "бронировка" способна ускорить перегрев не только двигателя, но и АКПП.

Только рекомендованное масло

Если нужно долить масло в автоматическую коробку, важно использовать только тот тип трансмиссионной жидкости, который указан производителем. Смешивание разных типов масел вызывает образование осадка и ускоряет износ компонентов — от гидроблока до фрикционных элементов.

Менять масло нужно регулярно

Фраза "масло на весь срок службы" — не более чем маркетинг. Даже при щадящей эксплуатации менять трансмиссионную жидкость необходимо каждые 60 000 км. При регулярных нагрузках или езде по грунтовке — лучше каждые 40 000 км. Со временем масло теряет свои свойства, а фильтры засоряются продуктами износа, что влияет на качество переключения и ресурс агрегата.

Не торопитесь зимой

Зимой коробка особенно уязвима в первые минуты работы. Даже если двигатель уже прогрелся, АКПП ещё не вышла на рабочую температуру. Резкие ускорения сразу после старта могут привести к утечкам через уплотнения гидроблока — это прямой путь к дорогостоящему ремонту.

Уточнения

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) в широком смысле — коробка передач, устройство и механика работы которой позволяют ей в процессе движения транспортного средства самостоятельно определять наиболее подходящее доступное передаточное отношение, переходить (переключаться) с одного передаточного отношения на другое, обеспечивать упрощённую для водителя процедуру трогания с места автоматически.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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