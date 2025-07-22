Восемь мифов о моторном масле, которые всё ещё губят машины даже опытным водителям

Проверка уровня масла в двигателе кажется элементарной процедурой, но на практике вокруг неё существует множество мифов. Некоторые из них могут серьёзно навредить мотору. Разбираем популярные заблуждения, которые до сих пор встречаются даже у опытных водителей.
Даже при полностью исправной системе двигатель расходует небольшое количество масла. Это связано с тем, что смазка частично сгорает в камере сгорания, проникая туда через зазоры между поршнями и цилиндрами, а также через уплотнения клапанов. Кроме того, масло может испаряться в системе вентиляции картерных газов — особенно при высокой нагрузке.
В холодное время года, особенно при коротких поездках, уровень масла может визуально повышаться на 10-15 мм. Это связано с попаданием несгоревшего топлива в картер — топливо просачивается через поршневые кольца и смешивается с маслом.
Многие считают, что избыточный уровень безопаснее, чем нехватка. На деле — наоборот. Перелив масла может привести к его попаданию в вентиляционные каналы, загрязнению дросселя, интеркулера и компрессора. Если уровень немного ниже нижней метки — продолжать движение допустимо, но при первой возможности масло стоит долить.
Когда загорается аварийная лампа давления масла, нужно остановиться и срочно долить масло — даже не самого идеального сорта. Продолжение движения при низком давлении грозит серьёзными повреждениями двигателя.
На самом деле в первые 5-7 тысяч километров уровень масла практически не меняется. Его расход увеличивается позже — и это нормально, если щуп показывает уровень в пределах нормы. Быстрое снижение уровня может говорить о поддельном масле или неподходящих условиях эксплуатации. В таких случаях лучше полностью заменить масло, а не доливать.
Проверка уровня на холодном моторе ничуть не менее информативна. Особенно это важно после длительной стоянки — так можно заметить утечку масла или наличие охлаждающей жидкости в системе.
После замены масла и без достаточного прогрева двигателя может возникнуть иллюзия недолива. Но если залить масло до верхней метки в таком состоянии, при нагреве оно расширится, и уровень окажется слегка превышенным. Небольшой перелив (до 5 мм) допустим, но систематически превышать норму не стоит.
Сам по себе катализатор не влияет на расход масла. Его демонтаж не должен провоцировать ускоренный уход смазки. Если после удаления катализатора вы наблюдаете снижение уровня масла — вероятнее всего, проблема в двигателе: например, износ цилиндров или задиры.
Моторные масла - жидкости, масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.
Как выглядит жизнь, когда твой дом на отвесной скале, а до школы — по лестнице в облака? Реальные истории китайских деревень, где всё не так просто.