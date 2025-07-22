Восемь мифов о моторном масле, которые всё ещё губят машины даже опытным водителям

Удаление катализатора не влияет на расход масла — возможны проблемы в двигателе

3:23 Your browser does not support the audio element. Авто

Проверка уровня масла в двигателе кажется элементарной процедурой, но на практике вокруг неё существует множество мифов. Некоторые из них могут серьёзно навредить мотору. Разбираем популярные заблуждения, которые до сих пор встречаются даже у опытных водителей.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Замена свечи зажигания

Миф 1: у исправного двигателя масло не уходит

Даже при полностью исправной системе двигатель расходует небольшое количество масла. Это связано с тем, что смазка частично сгорает в камере сгорания, проникая туда через зазоры между поршнями и цилиндрами, а также через уплотнения клапанов. Кроме того, масло может испаряться в системе вентиляции картерных газов — особенно при высокой нагрузке.

Миф 2: уровень масла не может увеличиваться

В холодное время года, особенно при коротких поездках, уровень масла может визуально повышаться на 10-15 мм. Это связано с попаданием несгоревшего топлива в картер — топливо просачивается через поршневые кольца и смешивается с маслом.

Миф 3: лучше перелить, чем недолить

Многие считают, что избыточный уровень безопаснее, чем нехватка. На деле — наоборот. Перелив масла может привести к его попаданию в вентиляционные каналы, загрязнению дросселя, интеркулера и компрессора. Если уровень немного ниже нижней метки — продолжать движение допустимо, но при первой возможности масло стоит долить.

Миф 4: лампа давления — просто индикатор

Когда загорается аварийная лампа давления масла, нужно остановиться и срочно долить масло — даже не самого идеального сорта. Продолжение движения при низком давлении грозит серьёзными повреждениями двигателя.

Миф 5: масло уходит пропорционально пробегу

На самом деле в первые 5-7 тысяч километров уровень масла практически не меняется. Его расход увеличивается позже — и это нормально, если щуп показывает уровень в пределах нормы. Быстрое снижение уровня может говорить о поддельном масле или неподходящих условиях эксплуатации. В таких случаях лучше полностью заменить масло, а не доливать.

Миф 6: проверять масло можно только на горячем двигателе

Проверка уровня на холодном моторе ничуть не менее информативна. Особенно это важно после длительной стоянки — так можно заметить утечку масла или наличие охлаждающей жидкости в системе.

Миф 7: заливаем до верхней метки — и готово

После замены масла и без достаточного прогрева двигателя может возникнуть иллюзия недолива. Но если залить масло до верхней метки в таком состоянии, при нагреве оно расширится, и уровень окажется слегка превышенным. Небольшой перелив (до 5 мм) допустим, но систематически превышать норму не стоит.

Миф 8: удаление катализатора влияет на уровень масла

Сам по себе катализатор не влияет на расход масла. Его демонтаж не должен провоцировать ускоренный уход смазки. Если после удаления катализатора вы наблюдаете снижение уровня масла — вероятнее всего, проблема в двигателе: например, износ цилиндров или задиры.

Уточнения

Моторные масла - жидкости, масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.

