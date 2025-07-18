Платная магистраль М-12 Дюртюли-Ачит: почему она выгодна даже тем, кто не планирует по ней ехать

Новый открытый участок трассы М-12: путь на Урал

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Недавно открытый участок трассы М-12 "Восток" между Дюртюлями и Ахитом стал объектом бурных обсуждений среди российских водителей. Эта платная магистраль, соединяющая три региона — Башкирию, Пермский край и Свердловскую область, не только сокращает время в пути, но и предлагает новый формат удобства для автомобилистов. Но будет ли эта дорога востребована? И какие плюсы она даёт, даже если вы не собираетесь платить за проезд?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Разметка на трассе

Где проходит новая магистраль

Новая дорога продолжает трассу М-12 и соединяет Дюртюли, Ачит и другие населённые пункты. В Пермском крае она пересекает Чернушинский и Октябрьский районы, проходя через такие населённые пункты, как Сарс и Щучье озеро. Главная особенность дороги — это её скорость и удобство, которое позволит сократить время в пути на миллионы километров.

Зачем нужна эта трасса

Скорость и экономия - вот главные преимущества нового участка. Например, чтобы доехать из Казани в Екатеринбург, раньше нужно было ехать 14 часов, преодолевая 1060 км. Сейчас время в пути сокращается до 9 часов 46 минут, а расстояние — до 862 км. Такой путь позволяет сэкономить более 60 литров топлива.

От Уфы до Екатеринбурга дорога сократилась с 640 до 531 км, время в пути — с 8,5 до 6 часов 17 минут. Экономия топлива — 35 литров.

С какой скоростью можно ездить

На платной магистрали установлена максимальная скорость для легковых автомобилей — 110 км/ч, а для грузовиков — 90 км/ч.

Стоимость проезда: стоит ли платить

Стоимость проезда по трассе зависит от участка:

Проезд от Дюртюлей до Ачита для легковых автомобилей — 1713 рублей .

Для владельцев транспондеров цена будет дешевле - 1456 рублей .

Стоимость проезда по отдельным участкам варьируется: от 408 рублей (Дюртюли — Бураево) до 890 рублей (Октябрьский — Ачит).

Несмотря на эти расценки, многие водители считают, что проезд по платной магистрали обойдётся им дешевле за счет экономии времени и топлива. Один из водителей отметил, что на дорогу через Набережные Челны он потратил на 2,5 часа больше. "Когда снова поеду в Екатеринбург — поеду только по платной дороге", — делится он в соцсетях.

Что ещё предлагают за деньги

Платная трасса оборудована не только удобными проездами, но и многочисленными сервисами:

Две многофункциональные зоны дорожного сервиса на 1241-м км трассы.

На трассе есть АЗС таких брендов, как Башнефть , Лукойл и Газпромнефть .

Запланировано открытие ещё восьми МФЗ, а также покрытия для мобильной связи и интернета на всей трассе.

Кроме того, трасса оборудована экологичными переходами для животных, что также делает её удобной и безопасной для всех участников движения.

Как оплачивать проезд

Для оплаты проезда используется система бесконтактной оплаты - "Свободный поток". Водители могут оплачивать проезд несколькими способами:

через приложение "Автодор" или Госуслуги ;

по номеру автомобиля через специальный сайт ;

через Сбербанк, ВТБ и терминалы "Элекснет".

Если оплатить проезд не удастся вовремя, то водитель получит штраф. Для легковых автомобилей он составит 1500 рублей, для грузовых — 5000 рублей. Однако если задолженность будет погашена в течение 20 дней, штраф аннулируется.

Даже если вы не собираетесь использовать трассу

Несмотря на то, что не все водители будут использовать платную дорогу, есть и косвенные плюсы. В частности, платные магистрали освободят другие дороги от большого потока фур и машин. Это значит, что на бесплатных трассах будет легче передвигаться для тех, кто не готов платить за проезд — сообщает properm.ru.

Уточнения

Скоростная федеральная автомобильная дорога М-12 «Восток» — строящаяся платная автомобильная магистраль (федеральная автомобильная дорога) между Москвой и Тюменью.

