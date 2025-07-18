Платная магистраль М-12 Дюртюли-Ачит: почему она выгодна даже тем, кто не планирует по ней ехать

Недавно открытый участок трассы М-12 "Восток" между Дюртюлями и Ахитом стал объектом бурных обсуждений среди российских водителей. Эта платная магистраль, соединяющая три региона — Башкирию, Пермский край и Свердловскую область, не только сокращает время в пути, но и предлагает новый формат удобства для автомобилистов. Но будет ли эта дорога востребована? И какие плюсы она даёт, даже если вы не собираетесь платить за проезд?
Новая дорога продолжает трассу М-12 и соединяет Дюртюли, Ачит и другие населённые пункты. В Пермском крае она пересекает Чернушинский и Октябрьский районы, проходя через такие населённые пункты, как Сарс и Щучье озеро. Главная особенность дороги — это её скорость и удобство, которое позволит сократить время в пути на миллионы километров.
Скорость и экономия - вот главные преимущества нового участка. Например, чтобы доехать из Казани в Екатеринбург, раньше нужно было ехать 14 часов, преодолевая 1060 км. Сейчас время в пути сокращается до 9 часов 46 минут, а расстояние — до 862 км. Такой путь позволяет сэкономить более 60 литров топлива.
От Уфы до Екатеринбурга дорога сократилась с 640 до 531 км, время в пути — с 8,5 до 6 часов 17 минут. Экономия топлива — 35 литров.
На платной магистрали установлена максимальная скорость для легковых автомобилей — 110 км/ч, а для грузовиков — 90 км/ч.
Стоимость проезда по трассе зависит от участка:
Проезд от Дюртюлей до Ачита для легковых автомобилей — 1713 рублей.
Для владельцев транспондеров цена будет дешевле - 1456 рублей.
Стоимость проезда по отдельным участкам варьируется: от 408 рублей (Дюртюли — Бураево) до 890 рублей (Октябрьский — Ачит).
Несмотря на эти расценки, многие водители считают, что проезд по платной магистрали обойдётся им дешевле за счет экономии времени и топлива. Один из водителей отметил, что на дорогу через Набережные Челны он потратил на 2,5 часа больше. "Когда снова поеду в Екатеринбург — поеду только по платной дороге", — делится он в соцсетях.
Платная трасса оборудована не только удобными проездами, но и многочисленными сервисами:
Две многофункциональные зоны дорожного сервиса на 1241-м км трассы.
На трассе есть АЗС таких брендов, как Башнефть, Лукойл и Газпромнефть.
Запланировано открытие ещё восьми МФЗ, а также покрытия для мобильной связи и интернета на всей трассе.
Кроме того, трасса оборудована экологичными переходами для животных, что также делает её удобной и безопасной для всех участников движения.
Для оплаты проезда используется система бесконтактной оплаты - "Свободный поток". Водители могут оплачивать проезд несколькими способами:
через приложение "Автодор" или Госуслуги;
по номеру автомобиля через специальный сайт;
через Сбербанк, ВТБ и терминалы "Элекснет".
Если оплатить проезд не удастся вовремя, то водитель получит штраф. Для легковых автомобилей он составит 1500 рублей, для грузовых — 5000 рублей. Однако если задолженность будет погашена в течение 20 дней, штраф аннулируется.
Несмотря на то, что не все водители будут использовать платную дорогу, есть и косвенные плюсы. В частности, платные магистрали освободят другие дороги от большого потока фур и машин. Это значит, что на бесплатных трассах будет легче передвигаться для тех, кто не готов платить за проезд — сообщает properm.ru.
Скоростная федеральная автомобильная дорога М-12 «Восток» — строящаяся платная автомобильная магистраль (федеральная автомобильная дорога) между Москвой и Тюменью.
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