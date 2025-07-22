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Номер как визитка: как цифры на авто становятся символом статуса и влияния

Красивые номера остаются символом связей и престижа, несмотря на запреты
3:10
Авто

Машины с необычными номерами неизменно привлекают внимание. Особенно если речь идёт об авто чиновников, предпринимателей или представителей силовых структур. Такие номера стали не только предметом интереса, но и символом определённого статуса.

Jeep с номером А111АА
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Jeep с номером А111АА

Почему номера бывают особенными

Необычные сочетания букв и цифр на автомобильных номерах — это не просто вопрос вкуса. Часто они сигнализируют о высоком социальном положении владельца. Такие номера ассоциируются с привилегиями, включая, по мнению автомобилистов, неформальное освобождение от штрафов и повышенную лояльность со стороны инспекторов ГИБДД.

Получить подобную табличку — задача непростая. Это требует не только финансовых вложений, но и определённых связей в государственных структурах.

От кого номера раньше прятать не приходилось

Интересно, что история престижных номеров началась ещё в советское время. Изначально они предназначались для видных личностей — космонавтов, учёных, депутатов. Так, Валентина Терешкова ездила на автомобиле с номером 0006 ММО, Алексей Леонов — 0011, а Евгений Хрунов — 0015.

Со временем формат закрепился за структурами власти. Например, номера серии ААА использовались Федеральной службой охраны, ВАА - у администрации Президента, а А*МР97** стали ассоциироваться с высокопоставленными лицами.

Резерв под запретом, но не совсем

Формально предварительное резервирование таких номеров было запрещено ещё в 2008 году. Однако эксперты считают, что практика осталась — просто стала менее заметной. Доступ к "красивым" комбинациям по-прежнему регулируется негласными механизмами.

Популярность красивых номеров не снижается

Сегодня особые серии всё так же востребованы. Некоторые из них — ВОР99, 076 в сочетании с узнаваемыми регионами, АКР177, ККР177 и другие — раньше были прерогативой сотрудников полиции и охранных ведомств, но сейчас встречаются и у частных автовладельцев.

Серия АМР77, раньше имевшая чёткую ассоциацию с МВД, теперь доступна более широкой аудитории. Особо ценятся номера из первой сотни — например, А001МР77 или А005МР77, которые нередко фигурируют на вторичном рынке по высокой цене. Ещё один узнаваемый код — АМО77, традиционно связанный с мэрией Москвы.

Символика и престиж — вместо привилегий

Хотя в юридическом смысле такие номера не предоставляют владельцам никаких преимуществ, они всё равно вызывают интерес, подогревая спрос и формируя особый имидж. Некоторые серии постепенно теряют эксклюзивность, а другие, наоборот, становятся редкими и желанными.

Уточнения

Автомоби́ль - моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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