Не египетская, а полицейская сила: когда инспектор ГАИ вправе применить физическое воздействие к водителю

Эксперты рассказали когда инспектор ГАИ может применить физическую силу

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Сотрудники ГАИ, как и другие полицейские, имеют определённые полномочия для обеспечения общественного порядка и безопасности на дорогах. Одним из важных аспектов является их право применять физическую силу, если гражданин не выполняет законные требования инспектора.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) BMW проезжает мимо поста ДПС

Когда полицейский может применить физическую силу

Лев Воропаев, автоюрист, объяснил, что полицейский может использовать физическую силу в случаях, когда гражданин не выполняет законные требования или ведет себя агрессивно. Например, если водитель отказывается выйти из машины по требованию инспектора или создаёт угрозу безопасности сотрудника.

Автоюрист привёл в пример случай, когда водитель отказался предоставить своё водительское удостоверение и закрылся в автомобиле. После нескольких требований инспектора и отказа водителя от сотрудничества, сотрудники ГАИ решили разбить боковое стекло автомобиля и вытащить водителя. Суд признал действия полицейских правомерными, несмотря на то, что для этого им пришлось применить силу.

Принудительное медицинское освидетельствование

Кроме того, сотрудники ГАИ могут принудительно доставить водителя в медицинское учреждение, если тот отказывается пройти медосвидетельствование, например, на алкогольное опьянение. Это ещё одно основание для применения силы, если водитель ставит под угрозу не только своё состояние, но и безопасность других участников дорожного движения.

Право на применение оружия

В случаях, когда автомобиль не останавливается по требованию инспектора и создаёт угрозу для других людей, сотрудник ГАИ может стрелять по колесам машины. Однако, как отметил Воропаев, цель полицейского — остановить транспортное средство, а не нанести вред водителю или пассажирам.

Важные нюансы для водителей

Отказ от прохождения медосвидетельствования и игнорирование законных требований сотрудников может иметь серьёзные последствия. В одном из недавних случаев, когда 23-летний водитель электрокара на Бережковской набережной в Москве въехал в пешеходов, он отказался от прохождения медосвидетельствования. В результате аварии пострадали пятеро человек, двое из которых — дети. Водитель может быть лишён свободы на срок от 8 до 15 лет, если его вина будет доказана в суде, и попытка избежать освидетельствования станет отягчающим обстоятельством — сообщает издание "Абзац".

Уточнения

Инспе́ктор (лат. inspector — наблюдатель) — должностное лицо, осуществляющее инспекцию.

