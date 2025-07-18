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Конец эпохе самокатов: как ограничения и запреты меняют городской транспорт в России

Эксперты рассказали, почему всё больше городов вводят запреты на электросамокаты
3:58
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В России продолжается обсуждение ограничения использования электросамокатов (СИМ), особенно в крупных городах, где этот транспорт стал неотъемлемой частью городской жизни. Власти нескольких регионов уже ввели ограничения или запретили использование электросамокатов в некоторых зонах, а в некоторых случаях даже полностью запретили их на улицах. Это привлекло внимание как сторонников, так и противников таких мер.

электросамокат
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
электросамокат

Первая забастовка: полный запрет в Благовещенске

Благовещенск стал первым городом в России, где было принято решение полностью запретить использование средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов. Это решение вступило в силу 14 июля 2025 года. Глава города, Олег Имамеев, пояснил, что данное ограничение направлено на повышение безопасности и предотвращение аварийных ситуаций на дорогах.

Местные власти сначала попытались найти компромисс, ограничив использование электросамокатов в центре города. Однако, по словам мэра, это не решило проблему, так как потоки СИМ переместились в другие районы, где движение стало ещё более хаотичным. В ответ на это было принято решение полностью запретить прокат и использование СИМ, вводя штрафы до 100 тысяч рублей за нарушение.

Ограничения на электросамокаты в других городах

Вслед за Благовещенском, Елабужский район Татарстана также полностью запретил использование СИМ. Власти города объяснили это тем, что городская инфраструктура не готова для безопасного использования таких транспортных средств, в частности, отсутствуют велодорожки и специальные полосы для таких средств передвижения.

Кроме того, в таких крупных городах, как Москва, Санкт-Петербург и Сочи, уже введены частичные ограничения на передвижение электросамокатов в определённых зонах, а также регулируются скорости и парковка таких транспортных средств.

Электросамокаты в России: проблема или решение?

Тем временем, в Госдуме исключили возможность полного запрета на электросамокаты на федеральном уровне. Как отметил Павел Федяев, первый зампред комитета по транспорту, решение о запрете или ограничении использования СИМ остаётся в компетенции региональных властей.

Сторонники ограничения использования электросамокатов, такие как научный руководитель Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Михаил Блинкин, утверждают, что для безопасности участников дорожного движения необходимо переносить самокаты в специально оборудованные зоны, такие как парки и стадионные территории, а не позволять им ездить по дорогам.

Однако в Москве, по словам Вадима Мельникова, гендиректора экспертного центра "Движение без опасности", ограничения на скорость и использование самокатов эффективно снизили количество ДТП. В частности, с начала 2025 года количество аварий с участием СИМ снизилось на 60%, что доказывает, что можно найти баланс между использованием новых технологий и безопасностью.

Какие меры могут быть эффективными

Как подчеркивают эксперты, создание отдельной инфраструктуры для электросамокатов, в том числе велосипедных полос и выделенных зон для СИМ, может стать оптимальным решением. В то же время, жесткие запреты могут вредить растущему кикшеринговому бизнесу, который за последние годы стал популярным среди городского населения.

Эксперты считают, что региональные власти могут взять за пример московский опыт, который позволит обеспечить безопасность и сохранить доступность таких транспортных средств — как сообщает Москва 24.

Уточнения

Эле́ктросамока́т — самокат с электродвигателем, средство индивидуальной мобильности.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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