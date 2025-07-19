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Не жрут, а нюхают: лёгкие, компактные и с минимальным расходом топлива — 5 лучших хэтчбеков 2025 года

Лучшие экономичные бензиновые хэтчбеки с минимальным расходом топлива
4:20
Авто

В условиях роста цен на топливо всё больше водителей обращают внимание на экономичность своих автомобилей. Бензиновые хэтчбеки остаются популярными благодаря компактности, манёвренности и доступности. Однако помимо этих факторов, важно учитывать и расход топлива, особенно для тех, кто много времени проводит в городе.

Toyota GR Yaris
Фото: commons.wikimedia.org by TTTNIS, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Toyota GR Yaris

Мы собрали пять лучших бензиновых хэтчбеков, которые, по данным экспертов, демонстрируют минимальный расход топлива в смешанном цикле, согласно официальным и независимым тестам.

1. Toyota Yaris 1.0 (72 л. с.)

  • Расход топлива: 4,7 л/100 км

  • Преимущества: Надёжность, компактность, японское качество

  • Недостатки: Скромная динамика, ограниченный объём багажника

Toyota Yaris - это проверенный временем городской автомобиль с отличной экономичностью. Даже базовая версия с 1.0-литровым трёхцилиндровым двигателем демонстрирует отличные результаты по топливной экономии. Yaris идеально подходит для тех, кто ценит компактность и манёвренность в городе.

2. Peugeot 208 PureTech 1.2

  • Расход топлива: 4,8 л/100 км

  • Преимущества: Стильный дизайн, комфортный салон, современные технологии

  • Минусы: Высокие расходы на техническое обслуживание

Peugeot 208 - это стильный и комфортный хэтчбек с отличной топливной экономией. Французская модель предлагает плавную подвеску и мягкую езду, а также ряд современных технологий. Несмотря на экономичный бензиновый двигатель, расходы на обслуживание могут быть выше, чем у конкурентов.

3. Kia Picanto 1.0 DPI

  • Расход топлива: 4,9 л/100 км

  • Преимущества: Низкая цена, простота обслуживания, идеален для города

  • Недостатки: Маленький салон

Kia Picanto - это идеальный городской автомобиль с отличной манёвренностью и экономичностью. Этот хэтчбек имеет удивительно качественную подвеску для своего класса и весьма компактные размеры, что делает его манёвренным и удобным в городских условиях. Однако ограниченный салон может быть проблемой для тех, кто часто возит пассажиров.

4. Suzuki Swift 1.2 DualJet

  • Расход топлива: 5,0 л/100 км

  • Преимущества: Лёгкий, быстрый, надёжный

  • Недостатки: Ограниченная шумоизоляция

Suzuki Swift остаётся популярным выбором среди водителей, ценящих лёгкость и манёвренность. Новый Swift стал ещё экономичнее и комфортнее, сохраняя свою привлекательность благодаря хорошей динамике и разумной цене. Однако стоит отметить, что шумоизоляция в этом автомобиле не на высшем уровне.

5. Hyundai i10 1.0 MPi

  • Расход топлива: 5,1 л/100 км

  • Преимущества: Привлекательная цена, современный интерьер, качественная сборка

  • Недостатки: Меньше места для задних пассажиров

Hyundai i10 - это компактный и стильный хэтчбек, который отлично сочетает экономичность с практичностью. Он идеально подходит для городских поездок, но ограниченное пространство для пассажиров на задних сиденьях может стать проблемой для семей с детьми.

Почему стоит обратить внимание на экономичные хэтчбеки

  1. Бюджетность: низкий расход топлива помогает существенно сэкономить на топливе, особенно при частых поездках по городу.

  2. Компактность: идеальны для городских условий — легко парковать и маневрировать в плотном потоке.

  3. Надёжность: большинство моделей проверены временем и имеют хорошую репутацию по долговечности.

В условиях роста цен на топливо, выбор экономичного автомобиля становится всё более актуальным, особенно если вы часто ездите по городу.

Уточнения

Хетчбэ́к или хэ́тчбек (англ. hatchback от hatch — люк и back — сзади) — название кузова легкового автомобиля с одним или двумя рядами сидений, дверью в задней стенке и укороченным задним свесом.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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Лучшие экономичные бензиновые хэтчбеки с минимальным расходом топлива
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