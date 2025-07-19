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Эту проблему на зеркалах не увидишь сразу, но она может быть дорогостоящей — решите её вовремя

Окисление деталей вызывает белые линии под боковыми зеркалами автомобиля
2:16
Авто

Появление белых линий под боковыми зеркалами автомобиля — довольно распространённая проблема, которая может раздражать владельцев машин. Эти белые полосы, часто образующиеся со временем, не только ухудшают внешний вид машины, но и становятся трудными для очистки. Многие водители не могут понять, что именно вызывает эти линии и как с ними бороться.

Зеркало заднего вида
Фото: freepik.com by topntp26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зеркало заднего вида

Причина этих полос связана с окислением алюминиевых деталей, из которых обычно изготовлены основания боковых зеркал. Влага, попадающая в эти части, со временем начинает разрушать материал. Когда вы моете автомобиль, оставшаяся влага реагирует с металлом, и на его поверхности появляются белые пятна. Со временем эти пятна только усиливаются, создавая видимые дефекты.

Как избавиться от белых линий под зеркалами

Если вы заметили такие линии на зеркалах своего автомобиля, первым шагом будет тщательная очистка поверхности. Чтобы удалить следы окисления, лучше всего разобрать зеркала и аккуратно почистить металлические части. Затем используйте спрей с цинком, который поможет нейтрализовать последствия окисления и предотвратить его дальнейшее распространение. В некоторых случаях можно покрасить пострадавшие металлические части, чтобы защитить их от дальнейшего разрушения.

Профилактика появления белых линий

Если ваша машина относительно новая и проблема с белыми линиями проявляется не сильно, есть несколько профилактических шагов, чтобы предотвратить их появление в будущем. Одним из эффективных способов является регулярное покрытие металлических частей зеркал воском. Это создаст защитный слой, который будет предотвращать проникновение влаги и окисление. Такой уход поможет сохранить зеркала в хорошем состоянии и предотвратить возникновение неприятных белых следов.

Белые линии под боковыми зеркалами — это не приговор для вашего автомобиля. Своевременная очистка, защита от окисления и регулярное обслуживание помогут избежать этой проблемы и сохранить ваш автомобиль в идеальном виде.

Уточнения

Зе́ркало — материал с гладкой поверхностью, обладающий отражающими свойствами и предназначенный для отражения света (или другого излучения).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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