Какие подарки оставляют дорожники? Вот что ваш автомобиль точно не ждал от ремонта дорог

Неровности и "ступеньки" на дорогах могут привести к повреждению колес автомобилей

С наступлением летнего сезона в России активно начались работы по ремонту дорожного покрытия. Эти мероприятия, безусловно, важны для поддержания качества дорог, но они также создают множество неудобств для автомобилистов. Некоторые из этих проблем порой оказываются не только временными, но и опасными для здоровья и состояния автомобиля.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Дорожный ремонт

Влияние ремонта на состояние автомобилей

Одним из основных рисков, с которыми сталкиваются водители во время ремонтных работ, является оставшаяся после фрезерования асфальтовая крошка. Как правило, процесс фрезования требует удаления мелких остатков асфальта с поверхности дороги, но далеко не всегда этот момент выполняется качественно. По словам представителя ГАИ, эти мелкие камешки могут выстреливать из-под колес проезжающего транспорта, что создает угрозу повреждения лакокрасочного покрытия и стекол автомобилей.

"Такие "шрапнели" могут стать причиной трещин на лобовых стеклах и сколов краски, которые со временем превращаются в очаги коррозии", — подчеркнул представитель дорожной службы.

Дорожные работы часто оставляют после себя неровности и фрагменты асфальта, что также представляет угрозу для автомобилей. В случае с фрезерованием асфальта могут возникать жесткие "ступеньки" в дорожном покрытии, которые могут пробить колеса автомобилей, особенно при движении в условиях плотного трафика. В таких ситуациях объезд препятствий может быть невозможен.

"Даже небольшие вырезы на дорогах могут привести к повреждениям, особенно если избежать их невозможно", — отметил эксперт.

Канализационные люки: дополнительная угроза

Еще одна проблема, с которой автомобилисты сталкиваются во время ремонта дорог, — это выступающие канализационные люки. Когда дорожные службы удаляют старое покрытие и не приводят в порядок люки, они могут существенно торчать над уровнем дороги. Такие люки становятся настоящей ловушкой для автомобилей, особенно если дорожники не позаботятся о выравнивании покрытия вокруг них.

"Выступающий люк может легко повредить днище машины или даже выхлопную систему", — пояснил сотрудник ГАИ.

Кроме того, удар о люк может стать причиной повреждения катализатора, что приводит к дорогостоящему ремонту. Такие инциденты, конечно, не всегда случаются, но они вполне возможны, особенно если водитель не может вовремя заметить проблему на дороге из-за плотного потока машин.

Мелкие металлические предметы на дорогах

Одним из самых неожиданных и опасных последствий ремонта дорог является потеря дорожниками различных металлических деталей, таких как проволока или куски арматуры, на проезжей части. Водители часто не замечают этих предметов, и наезд на них приводит к повреждениям колес и шин.

"После наезда на такие предметы водителям часто приходится обращаться в шиномонтаж для замены поврежденных шин", — пояснил эксперт по автомобильной безопасности.

Эти предметы, как правило, остаются незамеченными до тех пор, пока водитель не столкнется с ними напрямую. В таких случаях, в зависимости от повреждений, ремонт может быть не только неудобным, но и довольно дорогостоящим.

Как обезопасить себя на дороге

Чтобы избежать негативных последствий при ремонте дорог, специалисты советуют автомобилистам соблюдать несколько простых правил. Прежде всего, важно внимательно следить за дорожными знаками и предупреждениями. Зачастую, на участках, где ведутся ремонтные работы, устанавливаются временные знаки, предупреждающие о возможных рисках.

"Если на дороге есть такие предупреждения, претензии к дорожным службам будут бесполезными", — добавил представитель ГАИ.

Кроме того, водителям рекомендуется снижать скорость при движении по участкам, где проводятся ремонтные работы. Это поможет избежать столкновений с мелкими предметами и резких повреждений автомобиля. Также важно избегать резких маневров, чтобы не попасть в ловушки, такие как выступающие люки или неровности в покрытии.

Не стоит забывать и о том, что ремонт дорог — это временная мера, и в конечном итоге новая дорога принесет пользу всем автомобилистам. Однако до тех пор, пока работы не будут завершены, важно быть предельно внимательными и осторожными на дороге.

Ремонт дорог — это неизбежная необходимость, но она требует от водителей особой внимательности и осторожности. Проблемы с состоянием покрытия, выступающие люки и мелкие металлические предметы могут привести к серьезным повреждениям автомобилей. Придерживаясь простых рекомендаций по безопасности, водители смогут минимизировать риски и избежать неприятных сюрпризов.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

