Немецкий Glas с сердцем Maserati: автомобиль, родивший собственный миф

В музее BMW в Мюнхене представлен редкий Glaserati — выпущено около 70 экземпляров

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Glaserati — имя, которое звучит как миф, но за ним стоит реальный автомобиль и редкая страница в истории немецкого автопрома.

Фото: commons.wikimedia by Stahlkocher is licensed under GNU Free Documentation License BMW Glas 3000 blue vl TCE

Так в народе окрестили BMW-Glas V8 3000, купе, которое объединило в себе наследие двух брендов — Glas и BMW, — и по дизайну отсылало к итальянской Maserati. Это необычное прозвище возникло благодаря экспозиции в музее BMW в Мюнхене, где машина и обрела культовый статус.

Купе Glas V8 стало последним проектом компании Glas до её поглощения BMW. Первая версия — с 2.6-литровым двигателем мощностью 150 л. с. — появилась в 1965 году. Инженеры фактически соединили два 1.3-литровых мотора от Glas 1300 GT, создав V8, ставший сердцем будущего Glaserati.

Визуально автомобиль отличался изящной передней частью, напоминавшей Maserati Quattroporte, созданную дизайнером Пьетро Фруа. Именно этот итальянский стиль стал причиной появления прозвища, в котором звучит смесь "Glas" и "Maserati".

В 1967 году модель получила апгрейд: 3.0-литровый двигатель на 160 л. с. улучшил динамику — разгон до 100 км/ч занимал около 9 секунд, что по тем временам считалось весьма достойным показателем.

Тем не менее на рынке уже доминировали мощные и харизматичные конкуренты: Alfa Romeo 2600 Sprint и Lamborghini 400 GT 2+2. Несмотря на солидный набор качеств, Glaserati не смог занять прочную нишу в этом сегменте.

Производство BMW-Glas V8 3000 завершилось всего через год после запуска обновлённой модели. Было выпущено около 70 экземпляров, что делает автомобиль настоящей редкостью. После прекращения производства BMW окончательно свернула бренд Glas, и Glaserati стал его прощальной песней.

Сегодня Glaserati остаётся коллекционной жемчужиной, особенно для ценителей уникальных историй и автомобильных гибридов между немецкой инженерией и итальянской эстетикой.