Снег, грязь и долгие поездки: как RAV4 избавляет семью от неприятных сюрпризов

Все версии Toyota RAV4 Hybrid оснащены системой полного привода AWD

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Toyota RAV4 остаётся одним из самых популярных автомобилей на дорогах — и не зря. Особенно часто его можно встретить в таких местах, как Бенд, где ценят надёжность, всесезонную проходимость и практичность.

Фото: Toyota is licensed under public domain Toyota RAV4 2026

Владельцы этого кроссовера, как правило, весьма довольны своими машинами: они отмечают его универсальность, разумную цену и комфорт в использовании каждый день.

Хотя мамы с несколькими детьми чаще выбирают более габаритные SUV, такие как Highlander или Sienna, RAV4 всё равно остаётся отличным выбором для семей с одним-двумя детьми благодаря балансу размеров и удобства.

Начальная комплектация LE оценивается примерно в $32,000, что делает RAV4 доступным для среднего семейного бюджета. Более премиальная версия XSE с гибридной установкой и опциями поднимает цену до $43,000 и выше, но при этом предлагает множество функций, включая расширенные системы помощи водителю, улучшенный салон и передовые технологии.

Гибридная версия RAV4 — отдельная гордость линейки. Она не только экологичнее, но и значительно экономичнее по расходу топлива, что позволяет сэкономить сотни долларов ежегодно на заправке.

RAV4 приятно удивляет продуманностью для семейного использования. Установка детских кресел проходит легко благодаря хорошо видимым и доступным креплениям LATCH. Высокий клиренс в сочетании с низким порогом входа делает посадку удобной даже для малышей.

Сзади достаточно места для двух детей с вещами, рюкзаками и игрушками — и это без ущерба для комфорта взрослых пассажиров спереди. А в дальних поездках вместительный багажник справляется со всеми потребностями семьи: будь то продукты, коляска или сумки для поездки на природу.

Все гибридные версии RAV4 оснащены полным приводом (AWD), что делает их отличным выбором для регионов с тяжёлыми зимами. Дополнительно активируемый режим Trail Mode помогает при движении по грязи, снегу или неасфальтированным участкам.

Это означает, что RAV4 легко справится с поездками на дачу, в горы, к бабушке по деревенской дороге или просто на детскую площадку в снегопад.

RAV4 — это надёжность, адаптированная под семью. Он сочетает в себе доступную цену, гибридную экономичность, уверенную проходимость и полезные мелочи, которые важны для родителей с детьми. Это не просто кроссовер — это помощник на каждый день, который не подведёт в сложной ситуации и будет удобен как для взрослых, так и для самых маленьких пассажиров.

Уточнения

Toyota RAV4 (яп トヨタ・RAV4, хепбёрн Toyota Ravufō) — компактный кроссовер, запущенный в производство в Японии в 1994 году. Первое поколение позиционировалось компанией Toyota как женский автомобиль для активного отдыха, отсюда и происхождение названия (Recreation Active Vehicle), цифра «4» указывает на постоянный полный привод.

