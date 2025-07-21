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Свинья на прицепе, велосипед на крыше — как багаж превращается в уголовное дело

Штраф до 2000 рублей за неправильную перевозку крупногабаритного груза
2:51
Авто

Груз в автомобиле — не просто вопрос удобства, но и потенциальная угроза безопасности. Если его размещение ухудшает обзор, мешает управлению или закрывает важные элементы вроде фар и номеров, водитель может столкнуться с серьёзными последствиями. Особенно это касается случаев, когда груз выходит за пределы габаритов автомобиля.

багажник
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
багажник

Как перевозить крупногабаритные грузы по правилам

Согласно пункту 23.4 ПДД, в дневное время такие грузы необходимо обозначать специальным знаком "Крупногабаритный груз". В тёмное время суток или при плохой видимости — дополнительно использовать световозвращатели: белого цвета спереди и красного сзади. За нарушение этих норм предусмотрен штраф в размере от 1500 до 2000 рублей. В отдельных случаях возможна даже приостановка действия водительских прав на срок от двух до четырёх месяцев.

Нестандартные случаи на практике

Порой инспекторы сталкиваются с необычными ситуациями — например, перевозкой разделанной свиньи, которую можно принять за дикого кабана. Важно помнить: охота на диких животных требует официального разрешения и должна вестись в установленные сроки. Нарушение может повлечь за собой штраф до 50 000 рублей.

Дрова, ёлки и ответственность

Перевозка дров также регламентируется законом. Если их происхождение не подтверждено документально, водителю может грозить штраф: от 4000 до 5000 рублей для физических лиц и до 300 000 рублей — для юридических. Аналогично обстоит дело с незаконной вырубкой и вывозом ёлок. Штраф за нарушение экологических требований составляет от 20 000 до 40 000 рублей по статье 8.28 КоАП.

Домашний алкоголь под контролем

Если в машине находится более 10 литров домашнего алкоголя без сопроводительных документов, это также может стать основанием для штрафа. По статье 14.17.2 КоАП наказание составит от 3000 до 5000 рублей. Такие меры введены для борьбы с незаконным оборотом спиртного.

Внимание: спортивное снаряжение

Перевозка горнолыжного инвентаря, велосипедов и другого габаритного снаряжения может привести к неожиданным штрафам. Если багажник или крепления перекрывают государственный номер автомобиля, инспектор вправе назначить штраф до 5000 рублей или временно лишить прав — на срок до трёх месяцев. Даже хобби должно быть организовано с учётом ПДД.

Уточнения

Багажник (внутренний) — отделение в кузове или пассажирском салоне легкового автомобиля или автобуса, предназначенное для размещения и перевозки багажа.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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