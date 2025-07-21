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Защитили фары от камней — не защитились от закона: штраф до 5000 и лишение прав

Любая плёнка на фарах теперь запрещена — новые правила ПДД
Авто

Изменения в ПДД, вступившие в силу в прошлом году, затронули даже такие мелочи, как защитные плёнки на фарах. Теперь любое вмешательство в конструкцию штатной оптики может стать причиной для штрафа. И это касается не только тюнинга, но и попыток защитить световые элементы от повреждений.

Автомобиль на закате
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобиль на закате

Почему повреждённые фары — это серьёзно

Трещины, сколы и разбитые фары представляют угрозу для всех участников дорожного движения. Даже небольшие дефекты на стекле оптики могут ухудшать светораспределение, особенно в темноте или при плохой погоде. В итоге это повышает риск аварийных ситуаций и снижает общую безопасность.

Прозрачная плёнка тоже под запретом

Многие водители стараются защитить дорогие светодиодные фары с помощью прозрачных или тонированных плёнок. Однако новые нормы не делают исключений: теперь любая модификация штатной оптики — даже самая минимальная — официально считается нарушением. Под запрет попадают не только затемнённые, но и абсолютно прозрачные покрытия.

Что грозит за нарушение

За использование плёнки на оптике предусмотрен штраф в 500 рублей согласно статье 12.5 КоАП РФ. Однако на этом всё не заканчивается. Вместе с постановлением о нарушении водитель получает предписание: в течение 10 дней необходимо устранить плёнку. Если этого не сделать, и автомобиль снова остановят инспекторы, последствия будут куда серьёзнее.

Возможные санкции при повторном нарушении

При повторном выявлении нарушения автомобиль могут снять с регистрационного учёта. Кроме того, водителю грозит штраф в 5000 рублей и возможное лишение прав сроком до трёх месяцев. Таким образом, попытка защитить фары может обернуться гораздо большими затратами и потерей допуска к управлению автомобилем.

Уточнения

Фа́ра — источник направленного света с отражателем, установленный в передней части транспортного средства и предназначенный для освещения дороги и окружающей местности.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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