Инженеры смеются последними: прибыльный пикап без модных технологий

Электропикап Slate Auto за 25 000 долларов начнут собирать в Индиане

Slate Auto готовится встряхнуть автомобильный рынок, представив электрический пикап по цене всего $25 000 — и это без всяких субсидий или налоговых льгот. В мире, где цены на новые электромобили легко переваливают за $40-60 тысяч, этот шаг выглядит почти дерзко.

Фото: commons.wikimedia.org by Julian Herzog is licensed under GNU Free Documentation License EnBW-зарядная станция в Штутгарте с электрическим двигателем Car2Go третьего поколения.

Но Slate не гналась за хайпом — она пошла по пути отказа от лишнего, делая ставку на простоту, честность и эффективность.

В Slate осознанно отказались от дорогостоящих и модных элементов: здесь нет сенсорных экранов, сложных систем помощи водителю или избыточной электроники. Даже стеклоподъемники — ручные. Вместо краски используется прочный композитный пластик, а вместо умных ключей — обычные с удалённым доступом.

Сокращение числа компонентов с привычных 2 500 до всего 600 позволило радикально снизить производственные расходы. Это также дало возможность использовать небольшие и дешёвые сборочные линии, без огромных инвестиций в инфраструктуру.

Первоначально Slate объявляла цену "ниже $20 000", но отмена федеральных льгот для покупателей электромобилей вынудила компанию пересмотреть расчёты. Несмотря на это, финальная цена "в середине двадцатых" остаётся на порядок ниже рынка. К примеру, средний подержанный автомобиль в США стоит уже более $27 000.

Важно отметить, что компания утверждает: каждая машина приносит прибыль, даже по такой низкой цене. Это резко отличает их от других стартапов и даже крупных брендов, которые годами работают в убыток, наращивая долги.

Slate будет собирать свои электропикапы в городе Варшаве, штат Индиана. Аккумуляторные модули поставляются из Джорджии, а весь процесс выстроен с фокусом на экономию и простоту. Инвесторы не остались в стороне — проект поддержал Джефф Безос, а онлайн-конфигуратор пикапа уже опробовали более 100 000 человек.

Компания нацелена на тех, кто ищет надёжность, практичность и простоту, а не премиум-функции. Это молодые рабочие, семьи с ограниченным бюджетом, DIY-энтузиасты и пенсионеры, которым не нужен Cybertruck, но нужен понятный и недорогой рабочий автомобиль.

Slate не строит иллюзий насчёт конкуренции с Tesla, её путь другой: разумная альтернатива для тех, кто не может или не хочет переплачивать.

Уточнения

Slate Auto — американский стартап, занимающийся разработкой электромобилей. Основан в 2022 году. Штаб-квартира находится в Трое, штат Мичиган. В число инвесторов Slate Auto входит Джефф Безос. Первым продуктом стал пикап Slate Truck, который можно переоборудовать во внедорожник.

