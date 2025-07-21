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Наказание за отсутствие ОСАГО становится жёстче: что нужно знать прямо сейчас

Электронный полис ОСАГО официально приравнен к бумажному — разъяснение ГИБДД
Авто

Отказ от оформления ОСАГО может обернуться не только штрафом, но и целым рядом других неприятностей — особенно если водитель не в курсе актуальных требований закона в 2025 году. Даже обычная остановка инспектором способна привести к проблемам.

Патрульная машина ДПС
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Патрульная машина ДПС

Что требует ПДД от водителя

Согласно пункту 2.1.1 Правил дорожного движения, у водителя должен быть при себе действующий полис ОСАГО — по первому требованию его обязан предъявить сотрудникам ДПС. Если страховой документ оформлен, но остался дома, возможны лишь предупреждение или штраф в 500 рублей. Такая норма закреплена в части 2 статьи 12.3 КоАП РФ.

Электронный полис — норма нового времени

Носить бумажный полис с собой больше не обязательно. Электронная версия полиса, отображаемая на экране смартфона, приравнена к обычному документу. Главное — чтобы номер был чётко различим, ведь инспектору нужно быстро проверить его в базе РСА.

Штрафы за полное отсутствие ОСАГО

Если же страховка не оформлена вовсе, штрафы заметно серьёзнее. По статье 12.37 КоАП РФ водителя сейчас наказывают на 800 рублей. Однако в 2025 году сумма возрастёт и может составить от 3000 до 5000 рублей. Мало кто знает, но штрафы могут накладываться неограниченное количество раз в течение одного дня: каждое новое общение с инспектором — повод для нового постановления. Ранее выписанный штраф не освобождает от следующего.

Какие санкции отменены

До 2014 года за отсутствие ОСАГО водителям грозили жёсткие меры: инспекторы могли снять номера с машины или отправить транспорт на штрафстоянку. Эти нормы утратили силу после упразднения соответствующей части статьи 27.13 КоАП РФ. Сегодня подобные действия считаются незаконными.

Сезонная страховка и её подводные камни

Некоторые автовладельцы, особенно в регионах с холодными зимами, оформляют полис ОСАГО на ограниченный срок — от 5 до 8 месяцев. Зимой машина простаивает в гараже, и продление страховки кажется ненужным. Однако по закону окончание срока действия полиса приравнивается к его отсутствию. В таком случае грозит всё тот же штраф — 800 рублей.

Уточнения

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (сокр. ОСАГО - обязательное страхование автогражданской ответственности) — вид страхования ответственности, возникший в США в 1920-х годах и получивший очень широкое распространение в 1940–1950-х годах в Европе (а позже — и в остальном мире).

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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