Остановят — и не отпустят: что грозит за езду без прав даже при забытом удостоверении

Многие автомобилисты недооценивают серьёзность езды без водительского удостоверения. Между тем, согласно российскому законодательству, это нарушение может обернуться внушительным штрафом — до 30 000 рублей, а в некоторых случаях — административным арестом.
Инспекторы ДПС уже проводят усиленные рейды, направленные на выявление водителей, ранее лишённых прав. Технологии позволяют мгновенно проверять документы через обновлённые базы, и попытка предъявить старое удостоверение — бесполезна. Обман раскроется моментально.
Даже забытое дома удостоверение — это нарушение по статье 12.3 КоАП РФ. Пусть и без жёстких санкций, но инспектор всё равно имеет право составить протокол. Однако если водитель фактически лишён прав, то уже включается статья 12.7 КоАП — а это:
штраф до 30 000 рублей,
или административный арест до 15 суток.
В случае, если автовладелец передаёт управление автомобилем лицу без прав, его также ожидает штраф 30 000 рублей. Неважно, был ли это родственник, знакомый или просто попутчик — ответственность наступает в полной мере.
Водительское удостоверение - документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.
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