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Остановят — и не отпустят: что грозит за езду без прав даже при забытом удостоверении

Передача автомобиля лицу без прав влечёт штраф 30 тысяч — КоАП РФ
1:25
Авто

Многие автомобилисты недооценивают серьёзность езды без водительского удостоверения. Между тем, согласно российскому законодательству, это нарушение может обернуться внушительным штрафом — до 30 000 рублей, а в некоторых случаях — административным арестом.

Инспектор ГАИ
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Инспектор ГАИ

Проверки по всей стране

Инспекторы ДПС уже проводят усиленные рейды, направленные на выявление водителей, ранее лишённых прав. Технологии позволяют мгновенно проверять документы через обновлённые базы, и попытка предъявить старое удостоверение — бесполезна. Обман раскроется моментально.

Забыли права дома — уже нарушение

Даже забытое дома удостоверение — это нарушение по статье 12.3 КоАП РФ. Пусть и без жёстких санкций, но инспектор всё равно имеет право составить протокол. Однако если водитель фактически лишён прав, то уже включается статья 12.7 КоАП — а это:

  • штраф до 30 000 рублей,

  • или административный арест до 15 суток.

Ответственность и для владельца автомобиля

В случае, если автовладелец передаёт управление автомобилем лицу без прав, его также ожидает штраф 30 000 рублей. Неважно, был ли это родственник, знакомый или просто попутчик — ответственность наступает в полной мере.

Уточнения

Водительское удостоверение - документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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