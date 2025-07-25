Hyundai 2026: электромобили нового поколения и отказ от старых комплектаций

Обновления Elantra, Kona, Sonata и Tucson: что убрали, а что добавили

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Hyundai представила полный список обновлений модельного ряда 2026 года, где электрификация, оптимизация линеек и технологические улучшения играют ключевую роль. Изменения затронули как новые модели, так и уже существующие — от бюджетных кроссоверов до премиальных EV.

Фото: commons.wikimedia.org by Damian B Oh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Hyundai Ioniq 9

Открывает линейку Hyundai Nexo, работающий на водородных топливных элементах — он остаётся уникальным предложением на рынке. Куда более массовую перспективу получает Hyundai Ioniq 9 — полностью электрический трёхрядный SUV, сочетающий запас хода до 335 миль, мощность до 422 л. с. и ценник от $58,955 до $76,490. Это ответ Hyundai на растущий спрос на вместительные и мощные EV.

Hyundai Kona/Kona Electric: SEL заменён на SEL Sport и SEL Premium. Удалены комплектации SEL, SEL Convenience, N Line S и N Line. У версии SE теперь батарея Standard Range.

Venue: комплектация Limited больше не доступна. SEL получает новые опции и двухцветную окраску.

Tucson: появляется новая комплектация Blue SE, SEL переименован, N-Line Hybrid уходит. Тяговая нагрузка увеличена до 2,750 фунтов. Добавлен новый оттенок — Ecotronic Gray.

Santa Fe: отказ от роботизированной коробки в пользу 8-ступенчатого автомата. Модификации Limited и XRT получают новые опции, цвет Forest Green Beige снят.

Elantra / Elantra N: у Elantra появилась SEL Sport Premium и новые 17-дюймовые диски. Elantra N осталась без изменений.

Sonata: линейка расширена комплектациями Blue HEV, SEL Sport FWD и SEL Sport AWD. Также обновлены версии SEL HEV и SEL Sport.

Santa Cruz: исключён цвет Dark Green, добавлен режим Terrain Mode для XRT и тот же переход на 8-ступенчатый автомат вместо DCT.

Ioniq 5 / Ioniq 5 N: обновлён кабель зарядки, добавлены новые цвета. Версия N получила 10-ступенчатый N Drift Optimizer Pro, перешла на зарядочный порт NACS и получила эксклюзивный цвет Performance Blue Pearl.

Модель Ioniq 6 будет представлена как "product enhancement model" — подробности ожидаются позже. Подразумевается, что обновления затронут как программную, так и аппаратную части.

Уточнения

Hyundai Nexo — пятиместный водородный автомобиль на топливных элементах южно-корейского производителя Hyundai Motor. Его производят в корейском городе Ульсан.

