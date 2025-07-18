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Ходят по 400 тысяч, не разваливаются в пробках и прощают ямы — кроссоверы, сделанные для человека

Honda CR-V, RAV4 и Lexus RX вошли в топ самых живучих кроссоверов в России
5:14
Авто

Для большинства водителей один фактор остаётся решающим при выборе автомобиля — надёжность. Особенно это касается кроссоверов, которые покупают не ради эффектного внешнего вида, а ради уверенности на дороге. Несмотря на огромное количество моделей, по-настоящему выносливых машин немного. Но такие есть — и они годами доказывают свою живучесть в самых разных условиях.

Lexus NX
Фото: Wikipedia by Kārlis Dambrāns, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Lexus NX

Среди десятков предложений есть несколько кроссоверов, которые стабильно показывают феноменальные результаты по ресурсу. Они не капризничают в мороз, не сыпятся после 200 тысяч пробега и не превращаются в "чёрную дыру" для бюджета. Вот пятёрка таких моделей — проверено тысячами владельцев.

Honda CR-V: скромный лидер

CR-V — один из самых надёжных автомобилей в своём сегменте. Эта модель зарекомендовала себя как крайне неприхотливая: в её случае большинство проблем можно предупредить обычным плановым обслуживанием. Отзывы владельцев говорят сами за себя: CR-V нередко проходит более 300 000 километров без серьёзных вложений.

Секрет успеха — простая, но надёжная конструкция, проверенные временем двигатели и отсутствие чрезмерных технологических изысков. Даже после десяти лет эксплуатации подвеска и трансмиссия остаются в рабочем состоянии, а кузов редко страдает от коррозии.

Toyota RAV4: стабильность без сюрпризов

RAV4 — это один из немногих кроссоверов, чья репутация оправдывает популярность. У этой модели практически нет слабых мест: моторы ходят по 400-500 тысяч километров, коробки передач не требуют ремонта при должном обслуживании, а подвеска спокойно выдерживает плохие дороги.

Даже на вторичном рынке машины с пробегом за 200 тысяч не вызывают опасений у знающих покупателей. При этом запчасти доступны, а ремонтопригодность — на уровне. В отличие от некоторых конкурентов, RAV4 не страдает от перегрева, течей масла или хронических поломок электроники.

Lexus NX: премиум с характером надёжного трудяги

Этот кроссовер — пример того, что "премиум" и "надёжность" могут идти рука об руку. NX построен на платформе, которая показала себя с лучшей стороны ещё на моделях Toyota. Здесь нет турбомоторов с капризами или роботов с характером — только проверенные атмосферники и надёжные автоматы.

Особенно хорошо NX чувствует себя в городском цикле: он выдерживает плотный трафик, частые остановки, пробки и низкие скорости без последствий для ресурса. Владельцы отмечают, что даже на пробегах свыше 200 тысяч машина ведёт себя предсказуемо, а список возможных поломок ограничивается мелочами.

Lexus RX: комфорт на годы вперёд

RX — это крупный кроссовер, который не только дарит комфорт, но и не доставляет головной боли в долгосрочной перспективе. Его двигатели — как атмосферные V6, так и гибридные установки — демонстрируют отличную надёжность при любых нагрузках.

Коробка передач у RX не перегревается даже в пробках, а подвеска, несмотря на сложность, выдерживает городские ямы и просёлки. Эти автомобили часто можно встретить в продаже с пробегами под 300 тысяч, при этом в хорошем техническом состоянии. RX особенно ценится среди тех, кто не хочет тратить время на ремонты, но не готов отказываться от комфорта.

Subaru Forester: почти неубиваемый универсал

Forester известен своим полным приводом и горизонтально-оппозитным двигателем, который при правильном обслуживании служит очень долго. Он идеально подходит для активной эксплуатации, включая регулярные поездки за город и даже лёгкое бездорожье.

Машина не склонна к ржавчине, а механика — надёжна даже на солидных пробегах. Особенно хорошо себя зарекомендовали версии с атмосферными моторами и классическим "автоматом" — они редко требуют вмешательства до пробега в 250-300 тысяч километров. Forester часто выбирают на вторичном рынке именно за сочетание проходимости и надёжности.

Общий знаменатель — японский подход

Объединяет все пять моделей одна простая черта: японский инженерный минимализм. Эти автомобили создавались не ради эффектных рекламных роликов, а с расчётом на реальную долговечность. Отказ от избыточных технологий, упор на проверенные решения и консервативный подход к конструкции — вот что делает такие кроссоверы по-настоящему "долгоиграющими".

Неудивительно, что именно эти модели до сих пор охотно берут с пробегом. Они не пугают потенциальных покупателей, а, напротив, вызывают доверие. Даже машины десятилетней давности остаются ликвидными и пользуются спросом у тех, кто ищет надёжного спутника на каждый день.

Уточнения

Кроссовер — автомобиль с повышеным дорожным просветом, на легковой платформе, при этом имеющий отдельные черты, характерные для SUV — в частности, внешний вид, высокую посадку водителя и пассажиров.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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