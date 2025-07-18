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Цены рухнули, но рынок замер: почему даже на LADA теперь смотрят без энтузиазма

Автоэксперт Ольховский назвал причины роста цен и стагнации авторынка
Авто

Покупка новой машины сегодня — далеко не импульсивное решение. Цены на авто всё ещё кусаются, автокредиты дороги, а выбор фактически ограничен LADA и китайскими брендами. При этом дилеров часто обвиняют в завышении цен. Но так ли всё однозначно?

Автомобиль на закате
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобиль на закате

Цены упали — но рынок замер

Согласно данным ассоциации "Российские автодилеры" (РоАД), в первой половине 2025 года средняя розничная цена нового легкового автомобиля в России снизилась на 7% — до 3,12 млн рублей. Годом ранее она составляла 3,35 млн. Однако в денежном выражении рынок просел на 31%, а по количеству проданных машин — на 27%.

Покупатели не спешат обновлять автопарк. Владимир Ерёмин из Тюмени рассказывает, что поездка по автосалонам его только разочаровала.

"В автосалонах пусто: слоняются между дорогих машин грустные продавцы. Выбирать особо не из чего: либо китайцы, либо LADA за 1,1-1,5 миллиона. Посмотрел и решил ездить на старом "корейце" ещё пару лет", — говорит мужчина.

Кто действительно задирает цены

Гендиректор одного из автохолдингов Андрей Ольховский объясняет: цена машины формируется из постоянной и переменной прибыли. Постоянную маржу дилер получает независимо от объёма продаж, переменную — только при выполнении планов, установленных дистрибьютором.

"Суммарно это может составлять 10-12% от цены машины — но только в теории", — отметил Андрей Ольховский.

Он рассказал, что одна из китайских марок не выплачивала бонусы дилерам более полугода, заменяя их скидками на следующие авто. В итоге дилеры, чтобы "выиграть" клиента, вынуждены отдавать свою маржу в виде скидок, иногда полностью.

Государство задаёт правила

Цена автомобиля зависит в первую очередь от промышленной политики. Сейчас курс взят на технологический суверенитет: локализация производства, сборка деталей в России. Всё это удорожает производство. По словам Ольховского, серийность компонентов мала, а потому себестоимость деталей — высокая. Добавьте к этому слабую инвестиционную привлекательность отрасли.

"Снижение цен возможно либо при росте объёмов производства, либо при снижении стоимости инвестиций — а это прямая задача государства", — подчеркнул эксперт.

Как вернуть доступные авто

Эксперт считает, что оживить рынок можно, если отменить утилизационный сбор для отдельных категорий автомобилей. Но такая мера ударит по отечественным производителям, не выдерживающим конкуренцию с Китаем. Придётся искать баланс между поддержкой своих и снижением цен для потребителя.

"Сейчас авторынок летит в пропасть", — считает Ольховский.

По его мнению, не все компании смогут выжить, и банкротства возможны — время покажет, сообщает tmn.aif.ru.

Уточнения

Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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