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Когда твоя тряпка приносит больше, чем диплом юриста: школьник удивил Москву

Школьник из Зеленограда заявляет о заработке 25 тыс. в день на мойке фар
2:49
Авто

В соцсетях набрала популярность история школьника из Зеленограда, который якобы зарабатывает по 25 тысяч рублей в день, протирая фары автомобилей на Патриарших прудах. Мальчик уверяет, что его клиентами чаще всего становятся владельцы дорогих автомобилей — от BMW до Rolls-Royce. Он также отметил, что в этом районе заработок выше, чем у ЦУМа и "Москва-Сити", где он раньше "работал".

Пробка
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пробка

Восхищение и скепсис

Видео с подростком вызвало бурную реакцию. Некоторые пользователи хвалят школьника за инициативность:

"Пацан молодец и далеко пойдет, не боится работы, не сидит дома в телефоне", — написал один из комментаторов.

Однако другие сомневаются в искренности и безопасности этой затеи. Кто-то считает видео постановкой, кто-то — неудачным примером.

"Мне тоже 13, и я считаю, что начинать надрывать спину в моем возрасте нехорошо. Могут быть проблемы со здоровьем, а ещё и не заплатят — ведь подработка неофициальная", — заметил один подросток в комментариях.

Закон есть закон

Экономист Александр Сафонов напоминает, что любая работа за деньги без договора — вне закона.

"Гражданин не платит налоги и страховые взносы, а значит, такая деятельность считается теневой", — пояснил доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Он подчёркивает, что подростковый труд может быть полезен, если оформлен официально. В противном случае — это нарушение, за которое может грозить штраф. Помимо налоговых последствий, не стоит забывать о рисках, связанных с отсутствием правовой защиты ребёнка.

Опасность на дороге

Автоэксперт Андрей Ломанов считает, что подобная подработка представляет угрозу для безопасности — как для детей, так и для водителей.

"Такие школьники — пешеходы. А пешеходам запрещено находиться на проезжей части вне пешеходного перехода", — отметил автоэксперт Андрей Ломанов.

Он напомнил, что любые действия на дороге — будь то мытьё фар или торговля цветами — несут риск ДТП. В случае наезда ответственность может формально не лечь на водителя, но разбирательства будут затяжными и неприятными.

"Если что-то произойдёт, виновным будет пешеход. Но страдать придётся всем", — подчеркнул Ломанов.

Что делать

Эксперты сходятся во мнении: необходимо отслеживать и пресекать такие формы детской занятости на дорогах. Подросткам важно объяснять риски, а родителям — следить за тем, где и как дети пытаются подработать, как сообщает Москва 24.

Уточнения

Москва́ — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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