Шесть полос и ноль эффекта: почему после реконструкции главная улица Кемерова повязла в пробках

Водители жалуются на заторы на новой шестиполосной улице в Кемерове

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Полгода назад улицу Сибиряков-Гвардейцев в Кемерове торжественно открыли после масштабной реконструкции. Новая шестиполосная дорога с велодорожками и трамвайными путями подавалась как прорыв в городской транспортной системе. Но вместо обещанной разгрузки водители получили заторы — и всё из-за светофоров.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Красный сигнал светофора

33 точки ожидания

По данным "2ГИС", на обновлённой улице их ровно 33. На перекрёстках приходится стоять по минуте, и это сводит водителей с ума. Один из местных жителей уже два месяца подряд пишет жалобы в администрацию. На портале "Кузбасс-Онлайн" он рассказывает, что до ремонта поездки были терпимыми, а теперь даже короткий маршрут превращается в мучение. На карте он отметил проблемный участок — пересечение с улицей Соборной, где установлены сразу четыре светофора.

Машины копятся, люди расходятся

Журналисты "Сiбдепо" выехали на место. Пешеходов на этой части улицы немного — слишком уж большие расстояния. Большинство предпочитает общественный транспорт. Но даже при скромном трафике люди на светофорах не задерживаются, а машины стоят — по 3-4 в каждой полосе. И так на каждом перекрёстке.

Лучше не стало

Таксист Алексей, который ежедневно ездит по этому маршруту, поделился наблюдениями:

"Тут проблема не только на одном перекрёстке у Знаменского Собора, движение по всей улице тормозит, что раньше, что сейчас", — сказал таксист Алексей.

Самокатчикам тоже не весело

Даже любители электросамокатов страдают. Асфальт гладкий, простор для разгона — всё вроде идеально. Но каждая минута простоя у светофора стоит денег: 8,5 рублей в минуту у Whoosh и 6 рублей у МТС Юрент. Владельцы собственных самокатов теряют заряд. И всё удовольствие от поездки — под откос.

Власти обещали, но пока — тишина

Между тем власти заявляли, что новая магистраль сможет пропускать до 40,5 тысяч машин в сутки. Пока же водители с досадой смотрят на таймеры и считают секунды. В мэрии пояснили, что светофоры будут отрегулированы после того, как объекты передадут на баланс Центру организации дорожного движения. Это должно произойти до конца года, но точных сроков не называют.

"После завершения реконструкции и принятия светофоров на баланс города возможна корректировка их режима для оптимизации движения", — пояснили в мэрии Кемерова.

Но пока процесс официальной передачи не завершён, автомобилистам остаётся только ждать — и надеяться, что эти "вечные" минуты ожидания на светофорах всё же сократятся. А пока вместо скоростной магистрали кемеровчане получили нервы и тормоза, сообщает Сiбдепо.

Уточнения

Ке́мерово — город в России, административный центр Кемеровской области и Кемеровского района (муниципального округа), в состав которого не входит.

