Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Джон Малкович исключён из финальной версии Фантастической четвёрки
Россияне перестали покупать квартиры в новостройках
Гавайские астрономы выявили новый объект, который мог бы подтвердить существование Планеты X
Теннисистка Тара Мур призналась в нарушении антидопинговых правил
Основные причины, по которым холодильник перестаёт охлаждать
Биологи зафиксировали 313 осознанных жестов у слонов в эксперименте в Зимбабве
Криминальная активность на Бали зашкаливает: как местные и туристы становятся жертвами
Тренировки, которые работают: метод 4-2-1 для идеальной формы
Хватит скучных рубашек: вот как собрать офисный образ, который хочется повторять

Шесть полос и ноль эффекта: почему после реконструкции главная улица Кемерова повязла в пробках

Водители жалуются на заторы на новой шестиполосной улице в Кемерове
3:02
Авто

Полгода назад улицу Сибиряков-Гвардейцев в Кемерове торжественно открыли после масштабной реконструкции. Новая шестиполосная дорога с велодорожками и трамвайными путями подавалась как прорыв в городской транспортной системе. Но вместо обещанной разгрузки водители получили заторы — и всё из-за светофоров.

Красный сигнал светофора
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красный сигнал светофора

33 точки ожидания

По данным "2ГИС", на обновлённой улице их ровно 33. На перекрёстках приходится стоять по минуте, и это сводит водителей с ума. Один из местных жителей уже два месяца подряд пишет жалобы в администрацию. На портале "Кузбасс-Онлайн" он рассказывает, что до ремонта поездки были терпимыми, а теперь даже короткий маршрут превращается в мучение. На карте он отметил проблемный участок — пересечение с улицей Соборной, где установлены сразу четыре светофора.

Машины копятся, люди расходятся

Журналисты "Сiбдепо" выехали на место. Пешеходов на этой части улицы немного — слишком уж большие расстояния. Большинство предпочитает общественный транспорт. Но даже при скромном трафике люди на светофорах не задерживаются, а машины стоят — по 3-4 в каждой полосе. И так на каждом перекрёстке.

Лучше не стало

Таксист Алексей, который ежедневно ездит по этому маршруту, поделился наблюдениями:

"Тут проблема не только на одном перекрёстке у Знаменского Собора, движение по всей улице тормозит, что раньше, что сейчас", — сказал таксист Алексей.

Самокатчикам тоже не весело

Даже любители электросамокатов страдают. Асфальт гладкий, простор для разгона — всё вроде идеально. Но каждая минута простоя у светофора стоит денег: 8,5 рублей в минуту у Whoosh и 6 рублей у МТС Юрент. Владельцы собственных самокатов теряют заряд. И всё удовольствие от поездки — под откос.

Власти обещали, но пока — тишина

Между тем власти заявляли, что новая магистраль сможет пропускать до 40,5 тысяч машин в сутки. Пока же водители с досадой смотрят на таймеры и считают секунды. В мэрии пояснили, что светофоры будут отрегулированы после того, как объекты передадут на баланс Центру организации дорожного движения. Это должно произойти до конца года, но точных сроков не называют.

"После завершения реконструкции и принятия светофоров на баланс города возможна корректировка их режима для оптимизации движения", — пояснили в мэрии Кемерова.

Но пока процесс официальной передачи не завершён, автомобилистам остаётся только ждать — и надеяться, что эти "вечные" минуты ожидания на светофорах всё же сократятся. А пока вместо скоростной магистрали кемеровчане получили нервы и тормоза, сообщает Сiбдепо.

Уточнения

Ке́мерово — город в России, административный центр Кемеровской области и Кемеровского района (муниципального округа), в состав которого не входит.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Неудобная рыба: почему рыбец вызывает столько проблем на рыбалке

Рыбец, занесенный в Красную книгу, вызывает недовольство рыболовов и экологов. Почему его массовость стала причиной споров и конфликтов?

Массовое размножение рыбца: проблемы для экосистемы и рыболовной индустрии
Кашалот признан самым крупным хищником в истории планеты
Не рыба и не кит: это существо охотится на акул и сражается с монстрами глубин
Парижские модницы выбирают простоту: 7 летних платьев, которые захочется надеть прямо сейчас
Toyota больше не король: японский потомок сбросил с трона создателя — вот новый лидер-гибрид
Михаил Кузьмин: троечники всегда были хорошими организаторами и руководителями Юлиана Погосова Как Израиль сразился за друзов: секреты нового геополитического альянса Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Она должна разрывать плоть — но у неё другой вкус: пиранья, которая не собирается жить по правилам
5 лучших рецептов вишнёвой наливки: от классики до коньяка
Он ударил так быстро, что таймер заплакал — нокаут, который потряс ринг и мир за мгновение
Он ударил так быстро, что таймер заплакал — нокаут, который потряс ринг и мир за мгновение
Последние материалы
Как клематис преобразит ваш сад и террасу
Мария Погребняк раскрыла женщинам формулу успеха
Китайские ученые нашли генетический механизм регенерации органов
В метро Новосибирска и Москвы рассказали, как помогают маломобильным людям
Цена женщины упала почти на 60%… -— писала газета Последние новости 18 июля 1932 года
Список вещей, которые портят атмосферу дома — рекомендации специалистов по интерьеру
Нефтепровод Cano Limón — Covenas подорван в Колумбии: танкеры ожидают
Хромота и снижение активности могут указывать на заболевание суставов у собаки
Юбилейный сезон Зенита под угрозой? Мнение Булыкина
Дженнифер Энистон и Джим Кёртис: первое свидание в её доме
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.