Бывалый байкер раскрыл трюк, который поможет не остаться без дороги, когда GPS откажет

При перебоях с мобильной связью и навигацией автомобилистам и мотоциклистам стоит полагаться на бумажные карты. Об этом Pravda.Ru рассказал байкер Михаил Раздольский.
По словам Михаила Раздольского, современные навигационные устройства, установленные на мотоциклах и в автомобилях, не дают полной гарантии безопасности и стабильности в пути. Он отметил, что всегда использует бумажные атласы.
Раздольский подчеркнул, что бумажная навигация не теряет актуальности даже с учётом технического прогресса.
"Автотурист должен иметь обязательно весь расклад всего пути, дублированный на бумаге. Много места не займет", — добавил Раздольский.
Он отметил, что не только карта, но и знание основ её чтения — важный навык. Раздольский также напомнил о прежних форматах цифровых карт, использовавшихся до появления онлайн-навигации.
По его словам, современные версии такой навигации могут быть полезны, но не содержат оперативной информации о пробках и чрезвычайных ситуациях
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