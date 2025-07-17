Бывалый байкер раскрыл трюк, который поможет не остаться без дороги, когда GPS откажет

Байкер рассказал о способах навигации при сбоях геолокации

1:08 Your browser does not support the audio element. Авто

При перебоях с мобильной связью и навигацией автомобилистам и мотоциклистам стоит полагаться на бумажные карты. Об этом Pravda.Ru рассказал байкер Михаил Раздольский.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Человек с картой в телефоне за рулем

По словам Михаила Раздольского, современные навигационные устройства, установленные на мотоциклах и в автомобилях, не дают полной гарантии безопасности и стабильности в пути. Он отметил, что всегда использует бумажные атласы.

Раздольский подчеркнул, что бумажная навигация не теряет актуальности даже с учётом технического прогресса.

"Автотурист должен иметь обязательно весь расклад всего пути, дублированный на бумаге. Много места не займет", — добавил Раздольский.

Он отметил, что не только карта, но и знание основ её чтения — важный навык. Раздольский также напомнил о прежних форматах цифровых карт, использовавшихся до появления онлайн-навигации.

По его словам, современные версии такой навигации могут быть полезны, но не содержат оперативной информации о пробках и чрезвычайных ситуациях