Камера сама отключится: Mercedes внедрил систему, которая спасает от аварий

Mercedes представил новый CLA с интеграцией Microsoft Teams для работы в пути

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Mercedes-Benz делает очередной шаг в трансформации автомобильного пространства, превращая привычную поездку в уникальный мобильный офис для предпринимателей и бизнесвумен.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Mercedes-Benz CLA 180d Genf 2019 1Y7A5106

Новый Mercedes CLA — это не просто стильный и динамичный седан, а полноценное рабочее пространство, которое позволяет оставаться продуктивным в дороге без необходимости останавливаться. Инновационные технологии помогают водителю и пассажирам использовать время за рулем максимально эффективно, сочетая комфорт и высокую технологичность.

В основе новой концепции лежит тесное сотрудничество Mercedes с технологическим гигантом Microsoft. Благодаря обновлённой версии приложения Microsoft Teams, встроенного в информационно-развлекательную систему автомобиля, теперь можно принимать участие в видеоконференциях и рабочих совещаниях без остановок и потери внимания на дороге. Это обеспечивает непрерывную связь с коллегами и партнерами, позволяя управлять бизнес-процессами в реальном времени, даже находясь в движении.

Особое внимание уделено безопасности и конфиденциальности. В автомобиле Mercedes CLA есть встроеннаяя камера, которая автоматически отключает доступ к видео и контенту во время вождения, чтобы исключить любые риски. Кроме того, пользователь сам может вручную отключить камеру для максимального сохранения приватности. Такие меры делают мобильный офис не только удобным, но и безопасным для всех участников дорожного движения.

Управлять рабочим днем стало гораздо проще с функцией "Следующие встречи", которая отображает список предстоящих мероприятий прямо на дисплее автомобиля. Быстрый доступ к контактам, расширенный чат и возможность легко переключаться между задачами позволяют водителю эффективно планировать время и взаимодействовать с коллегами без лишних усилий.

Mercedes также интегрировал поддержку Microsoft Intune для обеспечения защищенного доступа к корпоративным приложениям и сервисам. В дополнение, искусственный интеллект Microsoft 365 Copilot помогает систематизировать и обобщать рабочие письма, готовить заметки и краткие отчеты для встреч, значительно облегчая подготовку и повышая продуктивность.

Все эти инновации делают автомобили Mercedes CLA новым "третьим рабочим пространством" после дома и офиса. Интеграция передовых бизнес-инструментов от Microsoft помогает минимизировать отвлекающие факторы и максимально концентрироваться на важных задачах даже в дороге.

Новые функции будут доступны владельцам Mercedes CLA при выборе специального пакета Plus и соответствующего тарифа передачи данных. Ожидается, что данное решение особенно заинтересует успешных предпринимателей и руководителей, для которых время — самый ценный ресурс. Такой мобильный офис позволяет сохранять баланс между безопасным вождением и эффективной работой, меняя представление о том, как может выглядеть современный бизнес на колесах.

Уточнения

Mercedes-Benz — немецкая торговая марка и одноимённая компания — производитель легковых автомобилей премиального класса, грузовых автомобилей, автобусов и других транспортных средств, входящая в состав концерна «Mercedes-Benz Group».

